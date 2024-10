Nom du dernier artiste de bridge Gordie Howe

Le troisième artiste a été sélectionné pour l’installation artistique finale sur le pont international Gordie Howe.

Douglas Coupland, artiste visuel contemporain, designer et romancier, a été sélectionné pour la commande d’art public, créant un éclairage de pont esthétique.

L’œuvre comportera près de 5 000 feux de pont blancs qui complèteront la forme des deux tours du pont, des bordures du tablier routier et illumineront les câbles grâce à des mouvements dynamiques et statiques, selon l’équipe du pont international Gordie Howe.

« Je ne peux pas imaginer toile plus époustouflante que ce pont, un chef-d’œuvre de l’architecte de renommée mondiale Erik Behrens », a déclaré Coupland.

« Sa portée et son ambition ont été pleinement réalisées sans compromis, et pour moi, utiliser l’éclairage pour lui donner vie est à la fois un honneur et une profonde responsabilité. J’espère qu’une fois terminé, le pont semblera vivant et rendra les téléspectateurs fiers des relations étroites que partagent ces deux pays.

Coupland a également installé une pièce « Northern Lights » sur la Telus Sky Tower de Calgary.

Une rencontre avec l’artiste aura lieu à Art Windsor-Essex le 14 novembre de 18 h à 19 h 30.

Les membres de la communauté sont invités à partager leurs réflexions sur les thèmes possibles pour la pièce.

L’inscription est obligatoire et disponible ici.