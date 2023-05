Nom, date de sortie et tout ce qu’il faut savoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jennie Book/Shutterstock

The Weeknd – né Abel Tesfaye le 16 février 1990 – a sorti quatre albums de 2013 à 2022.

En 2023, Abel a déclaré qu’il allait « tuer le Weeknd ».

Son prochain album serait « mon dernier hourra » en tant que personnage.

Est-ce que ça va être lundi pour toujours pour Abel Tesfaye? L’homme connu sous le nom de Le weekend a déclaré que le personnage derrière « Blinding Lights », « Can’t Feel My Face », « The Hills », « Earned It » et d’autres titres en tête des charts a déclaré que son prochain album serait le chant du cygne de cette incarnation. « Je passe par un chemin cathartique en ce moment », a déclaré Tesfaye O magazine en mai 2023. « Il arrive à un endroit et à un moment où je me prépare à clore le chapitre Weeknd. Je continuerai à faire de la musique, peut-être en tant qu’Abel, peut-être en tant que The Weeknd. Mais je veux toujours tuer The Weeknd. Et je le ferai. Finalement. J’essaie définitivement de me débarrasser de cette peau et de renaître.

Ce prochain album clôturera une carrière historique pour The Weeknd. Après avoir mis en ligne de la musique à la fin des années 2000, The Weeknd fait ses débuts en 2011 avec le Maison des ballons EP/mixtape. C’était une sortie acclamée par la critique, qui l’a vu bientôt suivre avec le Jeudi et Échos du silence EP. The Weeknd les a rassemblés dans le Trilogie sortie, qui à partir de 2023, est devenue triple platine. Weeknd a sorti son premier album studio, Baiser la terreen 20213. Cependant, sa grande percée est considérée comme La beauté derrière la folie. L’album de 2015 est depuis devenu 6x Platine et a présenté ses succès « Love ME Harder », « The Hills » et « Can’t Feel My Face ».

2016 Starboy comprend la chanson titre, « I Feel It Coming » et « Die For You ». L’album certifié 4x Platine a poursuivi le succès de The Weeknd en tant qu’artiste grand public, un succès qui culminerait apparemment avec les années 2020. Après des heures. Sorti en mars, juste au moment où la pandémie de COVID-19 a explosé et a forcé une série de verrouillages mondiaux, il est devenu la bande originale d’une période très sombre. « Après des heures atteint le meilleur équilibre à ce jour du mélodrame sombre des premiers EP de Weeknd ou de sa sortie en 2018 Ma chère mélancolie et la finesse pop de son LP de 2016 Starboy », écrit Jon Dolan dans Pierres qui roulent critique de l’album.

La critique est tombée quelques jours après l’album, et elle a qualifié le deuxième single de chanson « europhile imprégnée de synth-pop » qui évoquait « Depeche Mode et le Ligue humaine dans son éclat de planète solitaire. Le critique et, sans doute, personne n’avait la moindre idée de l’ampleur de « Blinding Lights ».

Alors que Lil Nas X « OId Town Road » détient le record de la plupart des semaines au n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100, « Blinding Lights » a battu les records pendant la plupart des semaines dans le top cinq (43), le top 10 (57), le top 40 (86) et le Hot 100 (90). Ce marathon non assis Vérificateur potelé « Le Twist » comme Billboard le plus grand de tous les temps en 2021. Lors de son sacre par Panneau d’affichage, la chanson a été certifiée 8x Platine par la RIAA. C’était sa deuxième chanson la plus vendue, derrière « The Hills », certifié 11 fois Platine. Il a depuis été certifié diamant.

En 2022, The Weeknd a apparemment continué l’histoire racontée dans Après des heures avec Aube FM. L’album, avec des apparitions de Jim Carreyn’a pas égalé le succès commercial de Après des heures. Bien qu’il ait toujours eu un succès avec « Take My Breath », le projet n’a pas réussi à s’accrocher au public de la même manière que la collection précédente.

Tesfaye a raconté O qu’il a « dit tout ce que je pouvais dire » en tant que The Weeknd, et maintenant il travaille sur « mon dernier coup de cœur » en tant qu’interprète. Alors que le mot se prépare pour le dernier album de Weeknd – jamais ? – voici ce que nous en savons.

Quand sortira le nouvel album de The Weekend ?

En mai 2023, The Weeknd n’a pas annoncé de date de sortie pour son nouvel album.

The Weeknd a raconté O magazine en mai 2023 que les visuels de ses albums ont été tout aussi importants pour l’histoire que la musique. Pour Après des heuresle pantalon noir blazer rouge de The Weeknd et le visage bandé ont cédé la place au look vieilli de Aube FM. « Les visuels sont vitaux pour ma carrière », a déclaré Tesfaye à la publication. « L’album sur lequel je travaille actuellement est probablement mon dernier hourra en tant que The Weeknd. C’est quelque chose que je dois faire. En tant que The Weeknd, j’ai dit tout ce que je pouvais dire.

Comment s’appelle le nouvel album de The Weekend ?

En mai 2023, le Weeknd n’a pas encore confirmé le nom du nouvel album.

En février 2023, Tesfaye a tweeté que son concert HBO serait « le dernier morceau de Aube FM.” Il a également ajouté: « Je peux voir l’horizon. » Avec le déploiement à venir Aube FM, The Weeknd a utilisé beaucoup d’images «d’aube», ce qui a amené certains à penser que son projet final incorporerait le mot «horizon».

Le concert de HBO sera le dernier morceau de Dawn FM. Je peux voir l’horizon… – Le week-end (@theweeknd) 18 février 2023

À quoi ressemblera le nouvel album de The Weekend ?

En janvier 2023, il s’entretient avec Le journaliste hollywoodien et a dit qu’il travaillait sur le prochain projet. « J’ai définitivement été inspiré », a-t-il déclaré. « J’ai été en studio. »

En avril 2023, il est allé sur Instagram Live et a joué de la musique inédite. Lorsqu’une fanpage a capturé la vidéo et l’a partagée, The Weeknd a commenté: « Au fait, je ne sais pas si la chanson sur laquelle j’ai joué en direct verra un jour la lumière du jour… nous étions juste sortis. »

au fait, je ne sais pas si la chanson sur laquelle j’ai joué en direct verra un jour la lumière du jour… nous étions juste en train de sortir https://t.co/jqFPrzL8TN – Le week-end (@theweeknd) 24 avril 2023

Qui figurera sur le nouvel album de The Weeknd ?

Dans le passé, les albums de The Weeknd ont présenté des apparitions de Daft Punk, Lana Del Rey, Kendrick Lamaret Ed Sheeran. Après des heures était strictement un projet centré sur Weeknd, sans aucune fonctionnalité sur l’album officiel. Cependant, Ariana Grande a sauté sur un remix de « Save Your Tears », ce qui a contribué à le propulser au n ° 1 sur le Panneau d’affichage Hot 100 Dawn FM avait Tyler le créateur et Lil Wayne dessus.

On pourrait se demander si Canard, qui a été aux côtés de The Weeknd tout au long de sa carrière, honorerait le chant du cygne du personnage. Mais, en mai 2023, rien n’indique que quelqu’un d’autre que The Weeknd sera sur cet album final.

Quelles chansons seront sur le dernier album de The Weeknd ?

The Weeknd n’a pas de singles flottants à apparaître sur l’album. En 2022, il sort le dernier Aube FM célibataires, sauté sur Métro Boumin« Creepin' » et a sorti « Nothing Is Lost (You Give Me Strength) » du Avatar : la voie de l’eau bande sonore. Il revient à la musique en 2023 avec « Double Fantasy », un single de L’idole bande sonore.

Quant aux informations sur cette nouvelle musique – et sur ce que cette sortie impliquera – les fans devront garder un œil sur ce qui se profile à l’horizon.

