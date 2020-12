Amy, la fille d’Anne Nolan, a recréé une photo très appréciée de 1984 comme cadeau surprise pour le 70e anniversaire de sa mère.

Amy, 39 ans, avait deux ans lorsqu’elle a mal remplacé Anne dans une séance photo.

Maintenant, les célèbres sœurs, surnommées la première famille irlandaise de la musique, ont recréé l’image avec le vivaneau original Mike Alsford.

Amy a déclaré: «En 1984, au Princess Theatre de Torquay, maman n’allait pas bien.

«Le photographe a donc eu la brillante idée de me mettre au milieu.

«C’était l’une de ces images emblématiques qui sont devenues l’une des préférées de nous tous.









«Le seul problème était que maman n’était pas là.

«J’ai donc eu l’idée de le recadrer.

«Cela a fonctionné malgré le verrouillage.

«Discovery Channel a lancé une deuxième série sur les sœurs du théâtre Winter Gardens de Blackpool.

«J’ai donc retrouvé Mike Alsford qui travaillait dans le Devon.

«Il a adoré l’idée et m’a dit que c’était aussi l’une de ses photos préférées. Il avait fait plus d’une demi-page dans le Daily Mirror à l’époque.

«La société de production télévisuelle était tellement séduite par l’idée qu’elle l’a amené à Blackpool et l’a incorporée dans leur tournage.

«Ils ont également payé pour une grosse explosion encadrée à présenter à maman. Elle était vraiment ravie.









«Le seul inconvénient était que malheureusement sa sœur, tante Bernadette, était récemment décédée d’un cancer. Maman a également été diagnostiquée, mais jusqu’à présent, elle le tient à distance.

Le premier épisode en quatre parties At Home With The Nolans sera diffusé le mardi 22 décembre sur Red Quest Channel à 22h

Anne Nolan a retenu ses larmes lorsque son cadeau spécial 70e anniversaire a été révélé sur le plateau.

« C’était une merveilleuse surprise. J’ai toujours regretté de ne pas avoir été dans cette photo de groupe originale », a déclaré la matriarche du clan Nolan.

Elle a ajouté: «Je ne me sentais vraiment pas bien ce jour-là, alors j’ai laissé Amy partir à ma place. Mais je suis content de l’avoir fait.

«Sa joie et son excitation évidentes ont rendu la photo si mémorable. Et c’était parfait d’avoir à nouveau le même photographe après toutes ces années.

«La société de production fait souffler et cadrer la dernière photo pour moi.

«Ce fut un moment charmant dans ce qui a été une année traumatisante pour notre famille.»

Elle a révélé ce mois-ci que son cancer avait «disparu» après qu’elle et Linda aient été diagnostiquées toutes les deux.

Bernie est décédé de la maladie en 2013.