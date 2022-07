Nolan Ryan avait un côté plus doux. Il l’a juste (très) bien caché.

Comme les Beatles l’ont fait peu de temps avant lui, Nolan Ryan s’est produit au Shea Stadium et a chanté au Ed Sullivan Show.

Le premier est une partie bien connue et bien racontée de la vie de Ryan, les premiers jours d’une carrière au Temple de la renommée qui a finalement lancé le Ryan Express comme par fusée. Ce dernier, quand lui et l’ensemble de la liste des Mets World Series 1969 ont chanté “You Gotta Have Heart” devant un public de télévision nationale, est moins connu et l’une des nombreuses parties surprenantes d’un nouveau documentaire, “Face à Nolan», qui suscitera sûrement des sourires.

“Je pensais que c’était le pire costume que j’aie jamais vu”, a déclaré Reid Ryan, l’aîné des trois enfants de Nolan et Ruth et producteur exécutif du film. Reid a ri et a ajouté: “Je ne suis pas sûr que le costume de moutarde ait jamais été. Je sais qu’il ne sait pas chanter, mais c’était drôle.”