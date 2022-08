Nolan Perry devient un joyau polyvalent alors que Gênes-Kingston domine Winnebago en ouverture – Shaw Local

GÊNES – Le football Gênes-Kingston a contrôlé chaque phase du match lors de la victoire d’ouverture de la saison des Cogs contre les Indiens de Winnebago.

Nolan Perry, senior, menait la charge pour les Cogs. Perry a eu un impact sur les trois phases du match alors que les Cogs ont remporté une victoire 35-20.

“C’est incroyable de venir ici et de faire ce que je fais”, a déclaré Perry. «Je me sens imparable quand cela arrive. Je sais que je dois continuer à travailler pour aider notre équipe à gagner autant de matchs que possible. »

Les Cogs ont ouvert le jeu au deuxième quart, marquant 28 points pour mettre le match hors de portée.

“Première victoire de la saison sur notre dos, ça fait du bien”, a déclaré l’entraîneur des Cogs, Cameron Davekos. “Les enfants ont joué très dur et je ne pouvais pas leur demander plus.”

Perry a ouvert le score sur un touché de retour de dégagement de 75 verges avec moins de deux minutes passées dans le quart. Perry a réussi trois plaqués au milieu du terrain, puis a accéléré le long de la ligne de touche gauche, devançant trois défenseurs indiens jusqu’à la zone des buts. Le score a mis les Cogs devant 14-0.

Lors de la possession suivante, les Indiens ont échappé un claquement au quatrième essai, ce qui a permis aux Cogs de marquer un premier et un but sur la ligne des six mètres.

Lors du prochain jeu de mêlée, Maddox Lavender s’est frayé un chemin dans la zone des buts derrière sa ligne offensive. C’était le deuxième touché du match pour Lavande. Il a marqué au premier quart, traversant la ligne de but à quatre mètres. Il a mis en place sa courte course avec une course de 13 verges, brisant les plaqués sur la ligne de mêlée pour sortir en terrain découvert.

Avec Cogs (1-0, 1-0 à Big Northern) déjà en avance de 21-0, les Indiens (0-1,0-1) ont de nouveau craché le ballon au plus profond de leur propre territoire et Perry leur a fait payer le tout suivant. jouer.

Perry a roulé à droite et a envoyé le ballon dans le coin arrière de la zone des buts à Brody Engel pour le score et une avance de 28-0.

Perry a terminé le score au prochain drive après un autre snap mal géré sur un botté de dégagement par les Indians. Mis en place avec le premier et le but de la ligne des 3 mètres, Perry s’est frayé un chemin à travers la ligne de but pour donner aux Cogs une avance de 35-0 à la mi-temps.

La défense des Cogs a étouffé les Indiens en première mi-temps derrière Perry de son poste de secondeur, qui a eu deux plaqués pour une défaite et une pression de quart-arrière en première mi-temps.

Alors que les Indiens conduisaient à la fin du deuxième quart au plus profond du territoire de Cogs, Perry a placé un coureur derrière la ligne et deux jeux plus tard, Connor Grimm a lancé un gros sac pour terminer le trajet. Grimm a eu deux sacs dans le match et était dans le champ arrière pendant la majeure partie du match.

“C’était agréable”, a déclaré Grimm. “C’est notre premier match de retour sur le terrain de football, donc c’est bien de faire ces jeux.”

Les Indiens sont revenus en deuxième mi-temps et ont eu de la chance de marquer 20 points sans réponse. Lors du deuxième entraînement du troisième quart, ils faisaient face aux troisième et 12 de la ligne des 25 verges des Cogs, lorsque le quart-arrière Alec Weavel a évité un sac et a lancé la course dans la zone des buts. Le ballon a touché les mains d’un défenseur Cog et a atterri dans les bras de l’ailier serré Will Speltz pour leur premier touché du match.

“Nous venons de jouer un football plus propre (en seconde période) et c’est quelque chose que nous avons souligné en entrant dans ce match”, a déclaré l’entraîneur de Winnebago, Mark Helm. “J’ai été déçu de la première mi-temps et de la façon dont nous l’avons géré.”

Les Indiens ont obtenu un autre score sur un coup de chance au quatrième quart. Le porteur de ballon Supreme Muhammed a percé les plaqueurs de Cog et a grondé 20 mètres sur le terrain, mais a fait tomber le ballon. Le centre Kendrick Meador suivait le jeu sur le terrain et a récupéré le ballon et a couru vingt mètres dans la zone des buts pour le score final des Indiens du match.