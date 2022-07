Nolan Neal, ancien concurrent de “America’s Got Talent” et “The Voice”, est mort à 41 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nolan Neal, ancien concurrent de “America’s Got Talent” et “The Voice”, est décédé. Il avait 41 ans.

“The Voice” a confirmé le décès de Neal sur Twitter. “Nous avons le cœur brisé par le décès de Nolan Neal”, a commencé leur déclaration.

“On se souviendra toujours de son incroyable talent. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis pendant cette période.”

Selon TMZ, Neal a été retrouvé mort dans son appartement de Nashville lundi. La cause du décès de la star n’a pas été partagée.

Dylan Seals, le cousin de Neal, a confirmé le décès de la star dans une déclaration à Gens où il a partagé que le musicien “a finalement succombé à son combat contre la toxicomanie”.

“C’était un artiste né et c’était évident pour nous tous dès le plus jeune âge. Il nous a tous époustouflés avec sa voix et son écriture incroyablement puissantes”, a déclaré Seals au point de vente.

Seals a ajouté: “Il a toujours été ouvert et honnête à propos de cette lutte. C’était un père et un fils aimants. Une lumière pour tous ceux qui le connaissaient. Mon cœur va à ses deux enfants et à sa mère Cathy.”

Neal a été ouvert sur sa lutte contre la toxicomanie dans une interview avec WBIR en 2020. “Je me souviens que je suis devenu propre en 2010; le 15 mai, je suis allé en cure de désintoxication. Resté propre”, avait-il déclaré à l’époque.

“J’ai rejoint le groupe de rock Hinder, ils ne parlaient que de boire et de faire la fête. Ce n’est pas de leur faute. J’avais décidé que je voulais boire comme une personne normale. Je me souviens avoir essayé d’être normal et de m’intégrer. Je me souviens d’être allé dans un bar et commander un verre. J’ai essayé de le cacher. Je me souviens avoir fait semblant d’être normal. Je me mentais juste à moi-même, me disant que je pouvais le contrôler.

Neal a admis qu’il avait “perdu” son chemin lors de la compétition sur “The Voice” et avait continué à boire, mais a finalement trouvé un moyen qui lui a permis de rester sobre.

“J’ai trouvé le bonheur en aidant les autres à se rétablir”, a-t-il déclaré. “J’ai trouvé un moyen d’être heureux sans les choses que je pensais me rendre heureux avant.”

Neal a joué dans “The Voice” pendant la saison 10 en 2016. Son interprétation de la chanson “Drive” d’Incubus lui a valu une place dans l’équipe d’Adam Levine, mais il a finalement été éliminé de la compétition.

En 2020, Neal est revenu dans le monde du jeu télévisé et a participé à la 15e saison de “America’s Got Talent”. Il a auditionné avec sa chanson, intitulée “Lost”, mais a finalement été éliminé par les juges en quart de finale.