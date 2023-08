Nolan Gould, l’enfant star de « Modern Family », a grandi et montre un physique déchiré

L’acteur Nolan Gould est bien loin du dense mais adorable Luke Dunphy, qu’il a joué pendant 11 saisons dans la sitcom à succès « Modern Family ».

Âgé de seulement 10 ans lors de la première de la série, Gould, aujourd’hui âgé de 24 ans, a un physique déchiré, qu’il a partagé sur les réseaux sociaux pour ses abonnés.

Gould a posté une photo de lui torse nu, semblant essuyer la sueur de sa poitrine alors qu’il posait pour une photo panoramique dans les montagnes du Colorado.

« Four Pass Loop – Maroon Bells, Colorado. 26 miles, plus de paquets de flocons d’avoine qu’on ne peut en compter. Des extraterrestres ont définitivement été vus », a légendé l’acteur sur son post Instagram.

Gould a précédemment déclaré qu’il avait utilisé la pandémie de COVID-19 comme une opportunité de changer de look.

« J’ai passé six mois essentiellement en vacances », a déclaré Gould au magazine People en 2021. « Mais j’ai l’impression que maintenant, il est temps de prendre une décision sur la direction que je veux prendre dans ma carrière et sur l’une des façons de le faire. c’est en changeant mon look et mon état d’esprit. »

« Je m’entraîne une heure et demie par jour avec mon ami Michael qui est entraîneur personnel. Nous avons un cadre de distanciation sociale vraiment cool qui m’a permis de me mettre en forme tout en étant en sécurité. C’était agréable. Surtout d’être « Je suis au chômage en quarantaine, j’ai une raison de me lever et de rester motivé. Cela a été quelque chose de très sain et positif pour moi en quarantaine. Cela a vraiment changé mes perspectives », a-t-il partagé.

« Je répartis en quelque sorte les activités tout au long de la journée. Je fais une heure de musculation chaque jour, puis 30 minutes de cardio et de musculation tout au long de la journée. »

Gould a attribué une grande partie de sa transformation physique à des ajustements alimentaires, admettant qu’il mangeait plus de protéines et de légumes que de pizza, comme un « adolescent/célibataire ».

« En fait, pour moi, la chose la plus importante a été d’arrêter l’alcool, pour moi, cela a été très agréable. Je me sens plus lucide et j’écris autant que possible, je suis en cours de théâtre, je prends toutes les mesures possibles pour que quand « La pandémie est enfin terminée, j’espère que je serai prêt à aller travailler », a-t-il déclaré.

Selon IMDb, Gould a deux projets à venir en préparation.

« Modern Family » terminé en 2020.