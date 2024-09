Nolan Gould a fabriqué des décorations de Noël pour les acteurs de « Modern Family » chaque année

Jesse Tyler Ferguson veut que le monde sache que son neveu de télévision Nolan Gould lui offrait « le plus beau cadeau » chaque année pour Noël.

Le Famille moderne les anciens, qui ont passé plus d’une décennie en tant qu’oncle et neveu, se sont réunis dans un récent épisode de Ferguson Le dîner est pour moi podcastEn réfléchissant à leurs nombreuses années en tant que co-stars, ils ont évoqué la difficulté de trouver le cadeau parfait pour les membres du casting et de l’équipe pendant 11 années consécutives – ce que Gould a maîtrisé à l’âge de 10 ans.

« Il y avait toujours ce stress de savoir quoi offrir à l’équipe pour Noël », a déclaré Ferguson. « Quoi offrir aux autres membres du casting pour Noël. »

Gould intervint en plaisantant : « Qu’est-ce que tu donnes à Sofia Vergara ? »

« Quoi faire « tu donnes à Sofia Vergara », a acquiescé Ferguson. « Que lui donnes-tu ? Nolan, chaque année tu fabriquais ces décorations maison vraiment mignonnes qui incorporaient une photo – généralement comme une photo de presse de Famille moderne » . «

Gould a précisé les détails, expliquant qu’il mettrait une photo de tous les acteurs sur une décoration de Noël, signée « Love, Nolan », qu’il « courrait » ensuite pour la livrer aux acteurs et à l’équipe. Après l’avoir fait dès la première année de tournage, Gould a perpétué la tradition pendant les 11 saisons de la sitcom à succès.

« Certaines personnes qui étaient là depuis 11 ans ont les 11 années », a souligné Gould.

« C’est vrai », a confirmé Ferguson, « je suis l’un d’entre eux. »

Alors que Ferguson a conservé ses décorations intactes, Gould n’a pas eu la même chance.

« Je ne pense même pas que j’aie les 11 cadeaux. Je crois que je les ai cassés », a-t-il admis, même s’il a toujours l’occasion de voir les cadeaux en action lorsque les fêtes arrivent. « Chaque année, à Noël, quelqu’un m’envoie une photo de tous les cadeaux sur le sapin. »

Ferguson et Gould ont joué dans Famille moderne Dès le début, aux côtés de Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Ariel Winter, Sarah Hyland, Eric Stonestreet, Ed O’Neill et Rico Rodriguez, la série suit la vie quotidienne d’une famille élargie de la banlieue de Los Angeles.

Produite par Steven Levitan et Christopher Lloyd, la comédie diffusée depuis longtemps sur ABC a remporté 22 Emmy Awards, dont cinq pour la meilleure série comique. Les membres du casting sont restés proches depuis la fin de la série et partagent occasionnellement des mises à jour sur les réseaux sociaux concernant leurs mini-réunions de famille.

La conversation de grande envergure entre Gould et Ferguson a également vu l’acteur de 25 ans réfléchir à l’impact durable de la série, dont il n’était pleinement conscient qu’à mi-chemin de sa diffusion.

« Je ne pense pas avoir vraiment pris conscience de ce qui se passait avant l’âge de 14 ou 15 ans », a-t-il déclaré à Ferguson. « C’est à ce moment-là que je suis devenu conscient et que je me suis dit : « Whoa ! » Attends, ça m’a fondamentalement changé. »

Bien que le fait d’avoir grandi dans la série et de ne jamais avoir fréquenté l’école traditionnelle ait parfois rendu difficile pour Gould de « créer des liens avec les gens », il a affirmé qu’il n’échangerait toujours pas les années passées sur Famille moderne.

« Je suis heureux d’être là où je suis maintenant et je suis très heureux d’avoir pu participer à l’émission », a-t-il déclaré. « Je ne changerais rien à cela. »

Écoutez Gould et Ferguson sur Le dîner est pour moi au-dessus de.