Nokia XR20 est un téléphone 5G robuste avec 4 ans de mises à jour

Le Nokia XR20 est là et c’est ce que Nokia pense qu’un mobile sans compromis devrait être – l’appelant à l’épreuve de la vie. Il est conçu pour durer à la fois dans le matériel et dans le logiciel.

En commençant par le premier, le Nokia XR20 est doté d’un boîtier robuste, certifié MIL-STD810H pour résister à des chutes de 1,8 mètre. Couplé à la résistance à l’eau et à la poussière IP68 standard et au verre Gorilla Glass Victus à l’avant, le XR20 ressemble à un téléphone qui ne nécessitera ni étui ni protecteur d’écran.





Le Nokia XR20

Sous cet extérieur robuste se trouve un smartphone capable avec très peu de choses manquantes. L’écran LCD FHD+ IPS de 6,67 pouces qui peut éclairer jusqu’à 550 nits et fonctionne même avec des doigts ou des gants mouillés.

Il existe un chipset Snapdragon 480 avec 6 Go de RAM et une connectivité 5G. Il existe une configuration unique avec 128 Go de stockage, qui peut être étendu via la fente pour carte microSD.

À l’arrière, le XR20 n’a que deux caméras – une caméra principale 48MP 1/2,25 pouces f/1.8 et une unité ultra-large 13MP 1/3 pouces f/2.4, chacune avec son propre flash LED. La caméra selfie est une unité à mise au point fixe 8MP f/2.0.

Le Nokia XR20 fonctionne sous Android 11 et Nokia s’est engagé à quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles et trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation

Pour en revenir au matériel, le Nokia XR20 dispose de haut-parleurs stéréo jusqu’à 96 dB avec la technologie de lecture OZO pour des détails améliorés. Un scanner d’empreintes digitales capacitif monté sur le côté couvre la biométrie. Le XR20 dispose d’un bouton personnalisé placé en haut que vous pouvez régler sur n’importe quelle action ou application de votre choix.

Enfin, la batterie est une ample unité de 4 630 mAh qui promet deux jours d’endurance. Il peut être complété par 18W de charge filaire ou 15W de charge sans fil.

Le Nokia XR20 est disponible en Ultra Blue ou Granite Grey avec une seule configuration 6/128 Go pour 550 $. Les ventes commencent le 24 août.