HMD a annoncé une demi-douzaine de nouveaux téléphones Nokia ainsi qu’une nouvelle convention de dénomination plus tôt ce mois-ci avec ses nouveaux téléphones de la série C, de la série G et de la série X. Selon de nouvelles informations obtenues par Nokiapoweruser, nous allons bientôt voir un appareil plus haut de gamme baptisé Nokia X50.

Les deux principales caractéristiques de l’appareil seront son chipset Snapdragon 775 et son appareil photo principal 108MP. Le 775 (numéro de modèle: SM7350) est un SoC qui n’a pas encore été publié par Qulacomm et devrait servir de successeur à la plate-forme populaire Snapdragon 765G de l’année dernière. Sur la base de la petite liste d’informations disponibles, l’appareil sera fabriqué sur un processus de 5 nm et devrait apporter des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur dans les scores de référence.

En ce qui concerne le département de la caméra, la nouvelle fuite suggère une configuration de cinq modules avec un jeu de tir 108MP avec optique Zeiss et OZO Audio. Les tireurs auxiliaires comprennent un téléobjectif, un module ultra-large, des macro et des vivaneaux de profondeur.

Le Nokia X50 est également conçu pour emballer un panneau QHD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie substantielle de 6000 mAh. La nouvelle rumeur suggère une date de sortie au troisième trimestre 2021.

