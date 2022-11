Nokia X30 en examen

Nous avons d’abord mis la main sur le Nokia X30 à l’IFA 2022 à Berlin, et maintenant le téléphone a atterri à notre bureau pour un examen complet. Nous avons la version de couleur Ice White, mais il y a une autre option – Cloudy Blue.

Le Nokia X30 est livré dans une boîte recyclée avec les documents habituels, l’outil SIM et un câble USB-C vers USB-C. Il n’est pas fourni avec l’adaptateur secteur, vous devrez donc en acheter un séparément si vous ne possédez pas déjà un chargeur compatible.

Le Nokia X30 est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,43 pouces protégé par Gorilla Glass Victus. L’écran dispose d’un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et d’un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP.

Le panneau arrière du X30 – composé à 64,5 % de plastique recyclé – arbore une configuration à double caméra comprenant une caméra principale de 50 MP (avec OIS) et une caméra ultra large de 13 MP. Le Nokia X30 a une épaisseur de 8 mm, un cadre en aluminium recyclé et pèse 185 g. Il a également une résistance à la poussière et à l’eau IP67.









Nokia X30

Le Nokia X30 est alimenté par le SoC Snapdragon 695, et notre unité dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Il exécute Android 12 prêt à l’emploi et recevra trois mises à niveau de version Android. Nokia a également promis trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour le X30.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 4 200 mAh avec un support de charge de 33 W. Le smartphone prend en charge les normes QC 3.0, PD 3.0 et PPS, vous pouvez donc utiliser des chargeurs compatibles pour alimenter la cellule du X30.

Le reste des points forts du Nokia X30 comprend un port USB-C, Bluetooth 5.1 et NFC. Le smartphone prend également en charge les réseaux eSIM et 5G et est livré avec la capture OZO Spatial Audio.

Notre examen du Nokia X30 est déjà en cours, alors restez dans les parages pour nos découvertes !