Nokia X30 “arrive bientôt” en Inde

Le Nokia X30 dévoilé en septembre dernier sera lancé prochainement en Inde. Cette révélation vient du vice-président de HMD Global pour l’Inde et la région MENA, M. Sanmeet Kochhar sur Twitter, qui a déclaré que le smartphone 5G “arrivera bientôt en Inde” sans préciser le délai de lancement.

Merci d’avoir ouvert la voie. Notre Nokia X30 5G est fabriqué avec 100 % d’aluminium recyclé et 65 % de plastique recyclé et nous sommes ici ensemble pour créer un avenir meilleur.

Nokia X30 5G bientôt disponible en Inde. Restez à l’écoute. #NokiaX30 5G #PlaytheLongGame https://t.co/PeWUiCcBmU — Sanmeet S Kochhar (@sanmeetkochhar) 8 février 2023

Le Nokia X30 est alimenté par le SoC Snapdragon 695, exécute Android 12 prêt à l’emploi et est livré avec deux options de mémoire – 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Il est construit autour d’un écran FullHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz protégé par Gorilla Glass Victus. L’écran est doté d’un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et d’un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP.









Nokia X30

Le dos en plastique du Nokia X30 arbore une configuration à double caméra qui est une combinaison d’unités primaires 50MP et ultra larges 13MP. Le reste des points forts du Nokia X30 comprend un indice de protection IP67, NFC et une batterie de 4 200 mAh avec une charge de 33 W.

En attendant plus de détails sur le lancement du Nokia X30 en Inde, vous pouvez lire notre revue détaillée du Nokia X30 ici pour en savoir plus ou regarder la vidéo ci-jointe.

