Nokia X30 5G et G60 5G dévoilés avec SD 695 et une promesse de 3 mises à jour d’OS

HMD Global fait un grand pas en avant pour la durabilité avec ses annonces IFA 2022 – ses nouveaux appareils sont construits à partir de matériaux recyclés et la société lance également un nouvel abonnement circulaire pour prolonger la durée de vie des appareils et réduire les déchets électroniques produits lors de la mise à niveau. .

Nokia X30 5G

Le dernier modèle de la série X a un cadre en métal composé à 100% d’aluminium recyclé tandis que le dos en plastique est composé à 65% de matériaux recyclés. Même la boîte de vente au détail est composée à 70 % de papier recyclé (la totalité FSC-agréé). Et, bien sûr, il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte, ce qui la rend plus petite et plus facile à transporter.

Le téléphone lui-même apporte un écran AMOLED de 6,43 pouces – un changement de cap pour HMD, qui n’a pas utilisé AMOLED depuis le Nokia 9 PureView. Il s’agit d’un panneau FHD+ (20:9) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité typique de 450 nits (pic de 700 nits). L’affichage est gardé par Gorilla Glass Victus.

La caméra arrière a également une protection Corning – Gorilla Glass DX+. Il se trouve devant un appareil photo principal de 50 MP (1/1,57″, pixels natifs de 1,0 µm, binning 4 en 1) avec OIS et un appareil photo ultra grand angle de 13 MP (123°, 1/3,06″). La caméra selfie dispose d’un capteur 16MP (pixels natifs de 1,0 µm, mais elle prend également en charge le binning 4 en 1).

Le Nokia X30 5G est alimenté par le Muflier 695 – pas tout à fait une centrale électrique, mais un chipset 6 nm très efficace. De plus, étant donné que HMD utilise des puces Snapdragon 480 pour ses téléphones 5G, il s’agit toujours d’une mise à niveau solide. Vous avez le choix entre deux configurations : 6/128 Go et 8/256 Go (stockage UFS 2.2).

Le X30 bénéficie de ce que HMD appelle la “promesse 3-3-3” – 3 mises à jour du système d’exploitation, 3 ans de correctifs de sécurité et une garantie prolongée de 3 ans. Le téléphone se lance avec Android 12, il devrait donc vivre pour voir la v15. De plus, toutes les données personnelles sont stockées sur des serveurs situés à Hamina, en Finlande, où elles sont soumises à des réglementations européennes strictes. En parlant de sécurité, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et un déverrouillage du visage sont disponibles.

Le téléphone fonctionne sur une batterie de 4 200 mAh qui se charge à 33 W (USB-PD 3.0 PPS). La batterie promet de conserver la majeure partie de sa capacité après 800 cycles.











Nokia X30 5G

Côté connectivité, on retrouve l’USB-C 2.0, la 5G (sub-6GHz) avec deux nanoSIM (et une eSIM disponible), le Wi-Fi 6 (ax), le Bluetooth 5.1, le NFC et un blaster IR. Le corps du téléphone est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le Nokia X30 5G est déployé dans le monde entier à partir d’aujourd’hui avec un prix de base de 530 € (530 $ / 42 000 ₹). Vous pourrez choisir entre les coloris Cloudy Blue ou Ice White.

Nokia G60 5G

Encore un autre modèle de la série G compatible 5G, celui-ci prend également le recyclage au sérieux – 100% du dos en plastique et 60% du cadre en plastique sont recyclés. La 5G n’est pas la seule façon dont ce modèle se penche vers la série X, il est également livré avec la promesse “3-3-3” de 3 mises à jour du système d’exploitation, 3 ans de correctifs de sécurité et une garantie prolongée de 3 ans.

Le Nokia G60 5G est également alimenté par le chipset Snapdragon 695, bien que les configurations de mémoire soient plus modestes – 4/64 Go, 4/128 Go et 6/128 Go (UFS 2.2). Ceux qui ont besoin de plus de stockage peuvent utiliser le slot microSD.

Ce téléphone est plus grand grâce à l’écran FHD+ de 6,58 pouces. C’est un LCD cette fois, mais il a un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz. Cependant, il n’est pas aussi lumineux (400 nits typiques, 500 nits maximum) et n’obtient que l’ancien Gorilla Glass 5. De plus, la caméra frontale (8 MP, 0,64 µm pixels, binning 4 en 1) est dans un cran plutôt qu’un trou de poinçon.

La caméra arrière est également moins performante. Le capteur principal de 50MP est plus petit (1/2,67″, pixels de 0,64µm, binning 4 en 1) et manque d’OIS, la caméra ultra large a un capteur de 5MP (1/5″). Il y a aussi un capteur de profondeur ici.

La batterie est un peu plus grande à 4 500 mAh (également évaluée pour 800 cycles), mais elle se charge plus lentement, avec un maximum de 20 W (USB-PD 3.0). Sur certains marchés, ce modèle sera livré avec un chargeur 20W inclus.













Nokia G60 5G en gris glace et noir pur

Ce téléphone 5G dispose d’un emplacement hybride pour deux cartes – vous pouvez avoir deux nanoSIM ou une carte SIM + microSD. L’eSIM est toujours une option, vous pouvez donc disposer à la fois d’un espace de stockage supplémentaire et d’une deuxième ligne téléphonique. Il existe également USB-C 2.0, Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1 et NFC. Ce téléphone n’a qu’un indice de protection IP52, ce qui signifie qu’il peut survivre à des gouttes d’eau mais pas à une immersion comme le X30.

Le Nokia G60 5G est également lancé en magasin aujourd’hui au prix de départ de 320 € (320 $ / 25 500 ₹).

Circulaire

Le service d’abonnement circulaire est une nouvelle façon d’utiliser certains téléphones et tablettes Nokia. Vous êtes incité à conserver leurs appareils plus longtemps grâce à une gamme de récompenses écologiques. Cependant, s’il vous arrivait de casser ou de perdre votre appareil, un remplacement vous sera fourni rapidement sans frais mensuels supplémentaires.

Après quelques années d’utilisation, vous pouvez renvoyer l’appareil et HMD s’en chargera – il pourra le remettre à neuf et le revendre ou, s’il n’est plus commercialisable, il pourra en faire don. Si même ce n’est pas une option, il le recyclera.

Circular est d’abord lancé au Royaume-Uni et en Allemagne, vérifiez quels appareils sont éligibles au service sur Nokia.com/phones. Un déploiement plus large de Circular est prévu pour les mois suivants.

Ben Wood de CCS Insight a déclaré que « La durabilité est importante pour les clients lorsqu’il s’agit d’appareils électroniques connectés. Les recherches de CCS Insight montrent qu’environ la moitié des consommateurs des principaux marchés européens pensent que la création de produits qui durent plus longtemps est utile et positive pour l’environnement. HMD continue d’encourager les consommateurs à conserver leur appareil plus longtemps et avec Circular, cela signifie également que les appareils restent hors des décharges. Les déchets électroniques sont un problème auquel l’ensemble de l’industrie doit s’attaquer et des services comme Circular sont une étape positive vers la création du changement.