Nokia X10 et X20 commencent à recevoir Android 13

Nokia a sorti les smartphones bas de gamme X10 et X20 à la mi-2022 et maintenant les deux reçoivent la dernière mise à jour Android 13 contenant également le correctif de sécurité de novembre 2022. Le déploiement semble être progressif, donc tous les marchés ne l’obtiennent pas tout de suite et vous devrez peut-être attendre un peu.

La nouvelle version du firmware du Nokia X10 est V3.270tandis que le X20 est V3.360. Le journal des modifications n’est pas très volumineux, mais il indique l’une des améliorations les plus notables d’Android 13.







Capture d’écran du journal des modifications

La prise en charge des thèmes, en particulier pour les icônes, les autorisations de notification pour chaque nouvelle application que vous installez, les nouvelles commandes multimédias dans l’ombre des notifications et le soi-disant Photo Picker sont quelques-unes des nouveautés apportées par Android 13. Ce dernier vous permet de partager certaines photos avec une application au lieu de donner accès à toute votre galerie.

La mise à jour fait 2,34 Go et si la mise à jour n’est pas disponible dans votre région, vous devrez peut-être attendre quelques jours.

Passant par