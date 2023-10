Nokia va supprimer jusqu’à 14 000 emplois pour réduire ses coûts

Le géant finlandais des télécommunications Nokia va supprimer entre 9 000 et 14 000 emplois d’ici fin 2026 pour réduire ses coûts.

L’annonce a été faite alors que la société a signalé une baisse de 20 % de ses ventes entre juillet et septembre.

L’entreprise compte actuellement 86 000 employés dans le monde et a supprimé des milliers d’emplois depuis 2015.

Nokia souhaite réduire ses coûts entre 800 et 1,2 milliard d’euros d’ici 2026, a-t-il indiqué.

Les progrès du cloud computing et de l’IA nécessiteront « des investissements importants dans des réseaux dotés de capacités considérablement améliorées », a déclaré le directeur général Pekka Lundmark.

Elle a déclaré vouloir « agir rapidement » en réduisant les coûts de 400 millions d’euros en 2024 et de 300 millions d’euros en 2025.

Nokia était autrefois le plus grand fabricant de téléphones portables au monde, mais il n’a pas réussi à anticiper la popularité des téléphones à écran tactile compatibles Internet tels que l’iPhone d’Apple et le Galaxy de Samsung et a été renversé par ses concurrents.