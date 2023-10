Nokia va supprimer jusqu’à 14 000 emplois après une chute de 69 % de ses bénéfices

Plus tôt cette année, le rival de Nokia Éricsson a annoncé son intention de licencier 8 500 employés, également dans le cadre d’un plan de réduction des coûts.

Ces licenciements massifs surviennent après que Nokia a annoncé un chiffre d’affaires net en baisse de 20% sur un an à 4,98 milliards d’euros au troisième trimestre. Le bénéfice sur la période a plongé de 69% sur un an à 133 millions d’euros.

Cela réduira le nombre d’employés actuellement de 86 000 à entre 72 000 et 77 000.

L’objectif est de réduire sa base de coûts sur une base brute à partir de 2023 entre 800 millions d’euros (842,5 milliards de dollars) et 1,2 milliard d’euros d’ici fin 2026.

Le géant finlandais des télécommunications a déclaré qu’il réduirait sa base de coûts et augmenterait l’efficacité de ses opérations pour « faire face à l’environnement de marché difficile ».

Nokia, l’un des plus grands fabricants d’équipements de télécommunications au monde, est confronté aux difficultés liées au ralentissement de l’économie mondiale et aux réductions des dépenses d’infrastructure réalisées par les opérateurs de téléphonie mobile.

Les ventes de la plus grande unité de Nokia en termes de chiffre d’affaires, l’activité réseaux mobiles, ont diminué de 24 % sur un an à 2,16 milliards d’euros, avec un bénéfice d’exploitation de la division plongeant de 64 % sur un an.

Nokia a déclaré que cela était principalement dû au déclin en Amérique du Nord. La société a également décrit les volumes de ventes sur le marché clé indien comme « modérés », à mesure que les déploiements 5G « se normalisent ». La 5G est l’Internet mobile de nouvelle génération qui promet des vitesses plus rapides, et Nokia fait partie du déploiement de cette technologie en Inde.

Des mesures de réduction des coûts ont également été prises cette année aux États-Unis, notamment auprès d’opérateurs tels que Verizon et AT&T.

Le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, a déclaré jeudi dans un communiqué que la baisse des revenus des réseaux mobiles était due à « une certaine modération du rythme de déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n’était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord ».

Le groupe table toujours sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 23,2 et 24,6 milliards d’euros, conformément à ses prévisions.

« Je reste confiant dans les moteurs fondamentaux de notre activité », a déclaré Lundmark.

« La croissance du trafic de données se poursuit, le déploiement de la 5G n’est encore achevé qu’à 25 % environ, à l’exclusion de la Chine, et les réseaux continueront d’investir. Les révolutions du cloud computing et de l’IA ne se produiront pas sans un investissement important dans des réseaux dotés de capacités considérablement améliorées. »

Les chiffres de Nokia surviennent après que le suédois Ericsson a publié mercredi ses résultats du troisième trimestre, qui ont montré une baisse des revenus et des problèmes similaires en Amérique du Nord.

Le PDG d’Ericsson, Borje Ekholm, a averti mercredi dans un communiqué que « l’incertitude sous-jacente affectant » son activité de réseaux mobiles persisterait jusqu’en 2024, jetant le doute sur une reprise pour les fabricants d’équipements de télécommunications.