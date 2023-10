Nokia, la société finlandaise qui fabrique des équipements pour les réseaux de télécommunications, a fait état d’une baisse de 20 % de ses ventes en glissement trimestriel. Et pour compenser cet impact, elle licenciera 14 000 employés, soit plus de 15 % de l’ensemble des effectifs.

Selon le PDG, les ventes d’équipements 5G ont chuté de 40 % en Amérique du Nord, et d’autres grands marchés ont également dépassé leur pic de croissance. Ces licenciements permettront à Nokia d’économiser 400 millions d’euros d’ici fin 2024, et 300 millions supplémentaires en 2025, estime l’entreprise.

Les États-Unis constituent l’un des plus grands marchés pour Nokia et son homologue Ericsson. Les entreprises s’attendent à une amélioration saisonnière au prochain trimestre, mais l’incertitude globale persisterait en 2024.

Dans une interview avec Reuters, Pekka Lundmark, président et chef de la direction de Nokia, a déclaré que la société croyait toujours au marché à moyen et long terme, mais qu’il « ne savait tout simplement pas » quand il se rétablirait. L’agence de presse a souligné que la 5G était censée être une révolution en matière d’automatisation et de connectivité, mais que les entreprises tardent à adopter la nouvelle technologie pour les voitures sans conducteur et les travaux longue distance dans le domaine médical et l’ingénierie.

