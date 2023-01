Nokia T21 Review: Une tablette Android économique d’apparence premium

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design élégant

Longue durée de vie de la batterie

Android presque en stock Les inconvénients Les performances ne sont pas excellentes

Affichage plus sombre que la génération précédente

Chargeur non inclus Notre avis Le Nokia T21 est une tablette haut de gamme à un prix abordable qui offre un bon rapport qualité-prix. Mais il existe d’autres tablettes qui offrent un meilleur rapport qualité-prix.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Nokia est revenu dans le monde des tablettes fin 2021 avec la sortie de la T20, une tablette économique de 10 pouces au design élégant. Maintenant, la société l’a suivi avec un successeur.

Le Nokia T21 présente des looks similaires au T20, revu, mais a eu quelques améliorations. Cependant, est-ce un meilleur choix que l’Oppo Pad Air, l’Amazon Fire HD 10 ou la Samsung Galaxy Tab A8 ? C’est ce que nous découvrirons dans cette revue.

Concevoir et construire

Finition aluminium gris anthracite

Classement IP52

Emplacement MicroSD pour étendre le stockage

Le Nokia T21 est à la hauteur de la norme de conception établie par son prédécesseur, avec une construction mince et un corps en aluminium de qualité supérieure. Nokia a troqué la couleur bleue pour une teinte gris anthracite plus discrète.

La tablette mesure 7,5 mm d’épaisseur et pèse 471 g. Elle est donc parfaite pour se glisser à l’intérieur d’un sac et ne semble pas lourde dans la main. Aucun étui n’est inclus dans la boîte, mais Nokia vend une gamme d’accessoires pour le protéger des chocs et des chocs. Il est livré avec un indice de protection IP52, il est donc protégé contre la poussière légère et les projections d’eau.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En bas, il y a un port USB-C pour le chargement et une prise casque 3,5 mm dans le coin droit. Le bouton d’alimentation est situé sur le bord supérieur et les commandes de volume sont sur le côté droit, ainsi qu’un plateau amovible pouvant accepter à la fois une carte SIM (sur les modèles LTE) et une carte microSD.

La tablette n’inclut pas de stylet ni de clavier, et il n’existe pas de versions officielles de Nokia pour le T21. Vous devriez toujours pouvoir utiliser des claviers Bluetooth tiers – et éventuellement un stylet aussi.

Écran et haut-parleurs

Écran de 10,36 pouces

Écran 2K au format 5:3

Haut-parleurs stéréo avec logiciel OZO

Nokia a de nouveau opté pour un écran de 10,36 pouces au format 5:3. La plupart des tablettes ont un écran 4:3, donc c’est légèrement plus large, mais pas “écran large” comme un téléviseur.

L’écran IPS 2K est protégé par du verre trempé, qui a une certaine résistance aux rayures. Étant un appareil économique, il s’agit d’un écran à 60 Hz, ce qui signifie qu’il n’y a pas de taux de rafraîchissement élevé ou variable. La luminosité maximale est de 360 ​​​​nits, une dégradation par rapport au modèle précédent.

Objectivement, c’est suffisant pour une utilisation en intérieur, mais en plein soleil, il peut être difficile de voir ce qu’il y a à l’écran, notamment parce que le verre est si réfléchissant, comme la plupart des tablettes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les couleurs sont décentes et vous pouvez opter pour le naturel, le boosté ou l’adaptatif selon vos préférences. La qualité est plus impressionnante que ce que vous trouverez sur le Samsung Galaxy Tab A8, qui n’a qu’un panneau FHD.

La tablette peut être déverrouillée via un schéma/code d’accès ou via le déverrouillage par reconnaissance faciale. J’ai trouvé que ce dernier fonctionnait de manière cohérente, même lorsque je portais des lunettes. Malheureusement, il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales, qui est une option plus sécurisée que le déverrouillage du visage, qui utilise simplement l’appareil photo.

Il y a deux haut-parleurs à chaque extrémité du Nokia T21, ainsi que le logiciel OZO Spatial Audio. La lecture est percutante et forte, mais pas aussi impressionnante que ce que vous trouverez sur des tablettes plus premium. Néanmoins, c’est bien pour Netflix, les podcasts et l’étrange morceau de musique.

Spécifications et performances

4 Go de RAM

64 Go ou 128 Go de stockage

Processeur Unisoc T612

Le T21 est doté d’un processeur Unisoc T612, une légère mise à niveau par rapport au modèle précédent. Ceci est associé à 4 Go de RAM et à 64 Go ou 128 Go de stockage, mais le slot microSD permet jusqu’à 512 Go supplémentaires. Il est disponible en versions Wi-Fi et LTE.

Dans l’ensemble, les performances ne sont pas aussi lentes que celles du T20, mais elles correspondent tout de même à ce que vous attendez d’une tablette de base. Il se débrouille bien pour le streaming, la prise de notes, la lecture de livres électroniques et la navigation sur le Web, mais il est parfois lent à lancer et à basculer entre les applications.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cependant, il existe des tablettes disponibles pour un prix similaire (ou pas beaucoup plus) qui fonctionnent nettement mieux. Dans les benchmarks, le T21 a mieux performé que le Samsung Tab A8 et le S6 Lite dans Geekbench 5 – un test CPU – mais n’a pas atteint les scores établis par le T10 dans les tests graphiques GFXBench. C’est quelque peu discutable, cependant, car aucune des deux tablettes n’est vraiment assez puissante pour les jeux – à l’exception des jeux occasionnels qui ne nécessitent pas beaucoup de grognement 3D.

Ce n’est pas vraiment le gadget pour jouer, mais le T21 a pu exécuter Animal Crossing : Pocket Camp avec un minimum de problèmes. Pour tout logiciel de jeu ou de création plus puissant, il vaut la peine d’envisager une tablette plus haut de gamme.

Appareil photo

Caméra frontale 8Mp

Caméra arrière 8Mp

Les caméras des tablettes ne sont généralement pas aussi importantes que sur les smartphones. Néanmoins, Nokia a amélioré la configuration du T21 par rapport à la génération précédente.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La caméra selfie avant a été mise à niveau à 8Mp à partir de 5Mp. Les couleurs sont légèrement meilleures, mais les textures sont un peu douces ou floues, et les prises de vue en intérieur semblent beaucoup plus délavées que lorsqu’il y a beaucoup de lumière disponible à l’extérieur. La plupart des gens utiliseront cette caméra pour les appels vidéo, pour lesquels elle convient parfaitement.

La caméra arrière de 8Mp reste inchangée par rapport au T20. Et encore une fois, sous un bon éclairage, vous pouvez obtenir des clichés passables sur le T21. Cependant, les couleurs peuvent être fades et les textures manquent de netteté.

L’appareil photo est capable d’un zoom jusqu’à 8X, mais comme vous le verrez sur les photos de test, il ne vaut pas la peine d’utiliser quoi que ce soit au-delà de 2X car il transforme les photos en un désordre flou. Les deux caméras ont une mise au point automatique et incluent le mode portrait et des filtres pour l’édition de base.

Autonomie et charge de la batterie

Batterie 8200mAh

Charge de 18 W prise en charge, mais pas de brique incluse

Le Nokia T21 dispose d’une batterie de 8200 mAh, qui, selon Nokia, peut durer jusqu’à trois jours. Bien sûr, ce n’est pas dans le cadre d’une utilisation régulière. En moyenne, j’ai pu utiliser cet appareil pour diffuser, parcourir les médias sociaux et lire pendant environ deux jours entre le travail.

Une utilisation de trois jours serait possible si vous utilisiez la tablette de manière plus conservatrice, en utilisant le mode d’économie de batterie et en réduisant la luminosité. Lors de notre test de batterie, le T21 a réussi neuf heures et 23 minutes respectables.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le Nokia T21 prend en charge une charge de 18 W mais n’inclut pas de chargeur dans la boîte, seulement un câble USB-C. Il s’agit d’un engagement envers les efforts de l’entreprise pour réduire les déchets dans les emballages. Cependant, ce sera irritant si vous n’avez pas de chargeur, et celui de 18 W spécifique à Nokia vous coûtera 19,99 £.

Heureusement, j’avais un chargeur de 18 W à portée de main et j’ai constaté que le T21 était passé de plat à 14 % en 30 minutes. Le propre chargeur de Nokia peut peut-être faire mieux, mais il est préférable d’envisager de charger cette tablette pendant la nuit.

Logiciel

Android 12

Peut être utilisé comme deuxième écran avec les appareils Windows

L’un des plus grands avantages d’opter pour un appareil Nokia est que son logiciel est en grande partie purement Android, il n’y a donc pas de différences majeures d’interface utilisateur pour les utilisateurs de Google.

Toutes les applications sont présentées clairement, avec pratiquement aucun bloatware comme ce que vous trouveriez sur des rivaux comme Xiaomi. Il propose également une gamme d’applications plus large que celle proposée par Amazon Fire HD 10.

La tablette a Android 12 prêt à l’emploi. Ce n’est pas le dernier système d’exploitation de Google, mais Nokia a garanti deux mises à jour du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles, il recevra donc finalement Android 13.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Toutes les applications Google standard sont préinstallées et vous obtenez à la fois Google Entertainment Space et Kids Space. Le premier recommande des vidéos de plates-formes auxquelles vous êtes abonné, tandis que le second rend l’expérience Android plus adaptée aux jeunes utilisateurs avec des suggestions d’applications éducatives et des filtres de contenu personnalisables.

Le T21 peut être utilisé comme deuxième écran avec des appareils Windows, à condition qu’ils soient tous les deux connectés au même réseau Wi-Fi. Cette fonctionnalité est disponible dans le menu déroulant, puis vous pouvez diffuser votre écran sur le T21 en utilisant les touches Windows et K de votre ordinateur portable/PC.

Il donne à la tablette un avantage en matière de productivité et peut s’avérer utile pour tous ceux qui n’ont pas la place pour un deuxième grand écran dans leur bureau à domicile.

Prix ​​& disponibilité

Vous pouvez acheter un Nokia T21 à partir de 199 £ pour la version Wi-Fi et de 239 £ pour la version LTE.

Au moment d’écrire ces lignes, la tablette n’était pas encore disponible sur le marché américain, mais si elle est mise en vente, nous nous attendons à ce qu’elle se situe autour de 250 $.

Vous pouvez acheter la tablette avec l’abonnement mensuel Circular de Nokia. Cela couvre les pièces de rechange pour le T21 s’il est endommagé ou volé, vous encourageant à conserver l’appareil plus longtemps. Il permet également aux utilisateurs de gagner des crédits qui vont à des causes environnementales.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Verdict

Le Nokia T21 reprend tout ce que nous aimions du T20 et améliore certains des domaines que nous n’avions pas. Il combine un design haut de gamme avec des performances capables pour un achat à petit budget, et la durée de vie de la batterie est également impressionnante.

L’absence de chargeur dans la boîte signifie que les vitesses seront lentes pour la plupart des utilisateurs, et l’affichage n’est pas aussi éblouissant que la génération précédente. Néanmoins, ce sont des reproches mineurs pour ce qui est une très bonne tablette abordable de Nokia.

Le problème – pour Nokia – est que pour à peu près le même prix, l’Oppo Pad Air offre de meilleures performances et est livré avec un chargeur dans la boîte, ce qui en fait le meilleur achat à moins que vous ne trouviez qu’il est plus cher lorsque vous lisez ceci.

Pour plus d’alternatives, consultez notre tour d’horizon des meilleures tablettes économiques, ainsi que des meilleures tablettes Android et des meilleures tablettes en général.

Nokia T21 : Spécifications