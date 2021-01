Selon Nokiapoweruser, HMD Global se prépare à lancer une pléthore de nouveaux combinés allant du Nokia 1.4 jusqu’au Nokia 7.3 et 7.4. Le premier à arriver est le Nokia 1.4, prévu pour février. La plupart des spécifications du téléphone sont déjà connues.

Les prochains sur la liste sont les Nokia 6.3 et 6.4 5G et devraient être dévoilés à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre cette année. On pense que le nom de code « Quicksilver » qui est apparu l’autre jour appartient au Nokia 6.3 / 6.4 5G. Les spécifications des deux appareils sont également connues.

Enfin, le Nokia 7.3 / 7.4 5G devrait également faire son apparition comme nous l’avons déjà mentionné dès la fin février ou mars.

Nous ne savons pas d’où proviennent les informations, mais cela semble conforme aux projets de Nokia de lancer au moins quatre smartphones avec connectivité 5G tout au long de 2021. Les Nokia 5.5 et Nokia 8.4 sont également en cours de développement et verront probablement le jour au grand jour. au deuxième semestre 2021.

La source