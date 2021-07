Nokia Mobile taquine un lancement de téléphone robuste pour le 27 juillet

Sans beaucoup de contexte, Nokia a annoncé un lancement de téléphone à venir prévu pour le 27 juillet. Le teaser est accompagné d’un texte laissant entendre que le nouvel appareil pourrait en fait être un téléphone robuste. Le design du téléphone ressemble assez aux récents X10 et X20 avec quatre caméras dans un boîtier circulaire avec la marque ZEISS au milieu à côté d’un flash LED.

Le boîtier semble être en plastique et présente un motif d’éclaboussures distinct. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de spécifications ici, mais cet appareil pourrait être le Nokia XR20 selon la rumeur. Cet appareil a été repéré dans une liste Gekbench le mois dernier avec le chipset Snapdragon 480 et 4 Go de RAM, tout comme les X10 et X20. Nous nous assurerons de vous tenir au courant des nouveautés concernant le prochain téléphone Nokia dès qu’elles seront disponibles.