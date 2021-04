HMD Global, titulaire de la licence de la marque mobile Nokia, organisera un événement le 8 avril au cours duquel de nouveaux téléphones devraient être lancés. La société n’a pas précisé quels produits sont à venir, bien que des fuites passées suggèrent l’arrivée de Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 et Nokia X20. L’événement mondial débutera à 15 heures, heure du Royaume-Uni (19 h 30 IST), et les fans de Nokia mobiles pourront regarder la diffusion en direct via Nokia YouTube et d’autres chaînes officielles. Une fuite passée laisse entendre que le Nokia G10 peut porter le numéro de modèle TA-1334 et être lancé en tant qu’appareil de jeu. Le téléphone offrirait des fonctionnalités similaires à celles du Nokia 5.4, actuellement disponible en Inde dans des variantes de 4 Go et 6 Go de RAM pour Rs 13 999 et Rs 15 499, respectivement.

Un autre rapport du tracker de développement Nokia Nokia Power User a déclaré que le Nokia G10 et le Nokia G20 pourraient comporter un écran HD + de 6,38 pouces. On dit que le téléphone est équipé d’un SoC MediaTek Helio P22 octa-core et d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels. Le tireur principal serait accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 5 mégapixels et d’un macro-shooter de 2 mégapixels. Le téléphone comprendrait une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge de 10 W. Le Nokia G20 serait similaire au Nokia G10 mais avec un processeur MediaTek Helio G35 plus puissant.

Un rapport NokiaPowerUser distinct affirme que le Nokia X10 et le Nokia X20 seront dotés d’une connectivité 5G. Le prix du Nokia X10 serait de 300 EUR (environ 25800 Rs) pour le modèle de stockage 6 Go + 32 Go et le Nokia X20 pourrait coûter 349 EUR (environ 30000 Rs) pour l’option de stockage 6 Go + 128 Go. L’un des téléphones serait équipé du processeur mobile Snapdragon 480 de Qualcomm, conçu pour apporter la prise en charge de la 5G aux smartphones à petit budget.

Comme mentionné, le titulaire de la licence de la marque Nokia Mobile HMD Global n’a pas révélé les informations sur le produit, il est donc conseillé aux lecteurs de prendre les détails susmentionnés avec une pincée de sel.