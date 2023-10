Nokia licencie dans le monde entier alors que les bénéfices diminuent

HELSINKI –

Le fabricant d’équipements de télécommunications Nokia a annoncé jeudi qu’il prévoyait de supprimer jusqu’à 14 000 emplois dans le monde, soit 16 pour cent de ses effectifs, dans le cadre d’une campagne de réduction des coûts suite à la chute des ventes et des bénéfices au troisième trimestre.

Le fournisseur finlandais d’équipements de réseaux sans fil et fixes a déclaré que les mesures prévues visent à réduire sa base de coûts et à accroître son efficacité opérationnelle « pour faire face à l’incertitude actuelle du marché ».

L’entreprise a déclaré qu’elle visait à réduire sa base de coûts entre 800 millions d’euros (843 milliards de dollars) et 1,2 milliard d’euros d’ici fin 2026. Cela devrait conduire à une réduction de 86 000 employés actuellement à entre 72 000 et 77 000 au cours de cette période. période.

Les ventes de Nokia au troisième trimestre ont chuté de 20%, à 4,98 milliards d’euros contre 6,24 milliards, par rapport à la même période de trois mois de l’année dernière. Le bénéfice net comparable a plongé à 299 millions d’euros contre 551 millions au cours du trimestre juillet-septembre de l’année précédente.

La principale activité du groupe en termes de chiffre d’affaires, l’activité réseaux mobiles, a reculé de 24% à 2,16 milliards d’euros, principalement en raison de la faiblesse du marché nord-américain. Le résultat opérationnel de la division a chuté de 64 %.

« Nous continuons de croire à l’attractivité de nos marchés à moyen et long terme », a déclaré le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, dans un communiqué. « Les révolutions du cloud computing et de l’IA ne se matérialiseront pas sans des investissements importants dans des réseaux dotés de capacités considérablement améliorées. »

Même s’il n’est pas clair quand le marché va s’améliorer, Nokia « ne reste pas immobile mais prend des mesures décisives sur trois niveaux : stratégique, opérationnel et de coûts », a déclaré Lundmark. « Je pense que ces actions nous rendront plus forts et apporteront une valeur significative à nos actionnaires. »

Nokia est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 5G, la dernière génération de technologie haut débit, aux côtés du suédois Ericsson, du chinois Huawei et du sud-coréen Samsung.

Plus tôt cette année, Ericsson a annoncé qu’il supprimerait 8 % de ses effectifs mondiaux dans le but de réduire ses coûts.