Nokia intente plusieurs poursuites contre Oppo pour violation de brevet

Nokia a déposé de nombreuses plaintes pour contrefaçon de brevet contre Oppo concernant des brevets SEP et non SEP. Ces brevets concernent la connectivité, l’interface et les fonctionnalités de sécurité. Les plaintes sont déposées sur les marchés européens et asiatiques.

Oppo et Nokia ont signé un accord de licence pluriannuel en 2018 et il semble que le contrat soit terminé. Nokia a publié une déclaration officielle selon laquelle Oppo a rejeté l’offre de renouvellement du contrat et a donc dû engager des poursuites judiciaires puisqu’Oppo continue d’utiliser ces brevets. Le porte-parole de Nokia estime qu’il existe encore une manière plus constructive de gérer la situation.

Nokia, après tout, a beaucoup de brevets dans son sac et a signé des accords de redevances avec Samsung, Apple, LG, Lenovo et même Blackberry.

