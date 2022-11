Nokia G60 fait ses débuts en Inde, les ventes commencent le 8 novembre

Nokia a taquiné le lancement indien du G60 la semaine dernière, et aujourd’hui, la société a annoncé ses détails de prix et de disponibilité. Le Nokia G60 est livré dans une configuration de mémoire unique de 6 Go/128 Go en Inde avec deux options de couleur : noir et glace.

Le Nokia G60 est au prix de 29 999 INR (362 $ / 365 €) et peut être pré-réservé dans les principaux points de vente et sur le site Web officiel de Nokia jusqu’au 7 novembre, avec des ventes ouvertes commençant dans certains comptoirs de vente au détail, Nokia.com et des portails en ligne de 8 novembre. Nokia propose également les Nokia Power Earbuds Lite d’une valeur de 3 599 INR (43 $/44 €) avec le G60 gratuitement dans le cadre de l’offre à durée limitée.

Le Nokia G60 est construit autour d’un écran LCD FullHD + 6,58″ 120 Hz avec une encoche pour la caméra selfie 8MP. Et à l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal 50MP accompagné d’unités ultra larges 5MP et de profondeur 2MP.









Nokia G60 a deux options de couleur

Le G60 a le SoC Snapdragon 695 sous le capot avec une batterie de 4 500 mAh qui est chargée via un port USB-C jusqu’à 20 W. Le smartphone démarre Android 12 et est livré avec la promesse de trois mises à niveau de version Android et de trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. De plus, Nokia offre une garantie gratuite de deux ans au lieu de la garantie habituelle d’un an pour les utilisateurs du G60 en Inde.

Le reste des points forts du Nokia G60 comprend la connectivité 5G, un indice de protection IP52 et un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.









Nokia G60

Le Nokia G60 a été dévoilé en septembre avec le X30, mais on ne sait pas si et quand Nokia lancera le X30 en Inde. Pendant que nous attendons plus de détails sur la disponibilité du X30 en Inde, vous pouvez lire notre essai pratique du Nokia G60 ici pour en savoir plus à ce sujet et vous diriger vers l’essai pratique du X30.