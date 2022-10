Nokia G60 bientôt lancé en Inde

Le Nokia G60 dévoilé le mois dernier sera bientôt lancé en Inde, a annoncé la branche indienne de Nokia sur Twitter.

Nokia n’a pas encore révélé les détails des prix et de la disponibilité du G60 en Inde, mais le smartphone est déjà répertorié sur sa liste officielle indienne. site Internet avec une seule configuration de mémoire – 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, il aura deux options de couleur – Noir et Glace.









Nokia G60

Le reste des spécifications du Nokia G60 comprend le SoC Snapdragon 695, un écran LCD FullHD + 6,58 “120 Hz et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 20 W. Le smartphone fonctionne sous Android 12 prêt à l’emploi et est livré avec la promesse de trois mises à niveau de version Android et trois ans des mises à jour de sécurité mensuelles.

Le G60 dispose de quatre caméras à bord – un tireur 8MP à l’avant et un appareil photo principal 50MP à l’arrière, rejoints par des unités ultra larges 5MP et 2MP de profondeur. Le smartphone prend en charge les réseaux 5G, dispose d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et a un indice de protection IP52.









Nokia G60

Nokia a également annoncé le mois dernier le X30 aux côtés du G60, mais on ne sait pas si celui-ci fera ses débuts en Inde avec le G60. Pendant que nous attendons plus de détails de Nokia sur les prix et la disponibilité du G60 en Inde, vous pouvez lire notre article pratique sur le Nokia G60 ici pour en savoir plus à ce sujet.

