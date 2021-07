Nokia G50 5G apparaît chez les détaillants britanniques avec un prix inférieur à celui du Nokia X10

En avril, HMD Global a dévoilé la série X de Nokia avec quelques modèles de milieu de gamme compatibles 5G et la série G de Nokia et des modèles LTE uniquement plus abordables. Mais il n’y a apparemment pas de division 4G/5G entre les séries G et X, car les détaillants britanniques ont commencé à répertorier un Nokia G50 avec une connectivité 5G.

LambdaTek répertorie deux coloris, Blue et Sand, deux téléphones à double SIM avec une configuration de mémoire 4/64 Go. Ils sont au prix de 217,52 £ avec TVA incluse, ce qui équivaut à environ 250 €/300 $. Cela se situe entre le Nokia X10 (310 €) et le Nokia G20 (160 €).

PlusOrdinateurs réduit un peu ce prix, 207,56 £ avec TVA, tout en affichant les mêmes coloris et la même configuration de mémoire. Cela se convertit en 240 €/285 $.

Il n’y a aucune information sur le chipset apporté par le modem 5G. Dans le cas du X10 (et même du X20 plus cher), il s’agit d’un Snapdragon 480, le chipset 5G le moins cher fabriqué par Qualcomm. Dans cet esprit, nous ne serions pas surpris de voir une MediaTek Dimensity à l’intérieur du G50.

Soit dit en passant, il y aurait aussi un Nokia X50 qui serait en route avec un Snapdragon 775 et un appareil photo 108 MP. Sans surprise, le modèle de la série X aura un meilleur matériel que l’unité de la série G. Il y a aussi le robuste Nokia XR20 qui a fui la semaine dernière, qui semble être prévu pour une annonce le 27 juillet.

Verrons-nous également les G50 et X50 dévoilés ? C’est douteux pour l’instant car l’événement semble se concentrer uniquement sur le robuste XR20. Le chef de produit de HMD a annoncé un lancement phare pour le 11 novembre et bien que le G50 ne soit pas un produit phare, il pourrait certainement en accompagner un.

