Nokia G400 5G maintenant disponible aux États-Unis

En janvier, Nokia a annoncé un tas de nouveaux téléphones au CES, l’un des plus remarquables étant le Nokia G400 – un midranger équipé de Snapdragon 480+ avec un écran LCD 120 Hz, un appareil photo principal 48MP et Android 12. Le G400 est maintenant disponible dans le US pour 239 $ via Trackfone, Boost et Consumer Cellular.







Nokia G400 en gris météore

Le Nokia G400 est doté d’un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau est protégé par Gorilla Glass 3 et présente un rapport d’aspect de 20:9. L’arrière abrite une caméra principale de 48MP aux côtés d’un module ultra large de 5MP et d’un capteur de profondeur de 2MP. Vous obtenez également un tireur de selfie 16MP à l’avant logé à l’intérieur d’une encoche en forme de goutte d’eau.

Le côté logiciel est couvert par Android 12 tandis que la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge de 20 W. Le Nokia G400 est disponible dans une seule couleur Meteor Grey et est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via le slot microSD.

