Nokia G22 apparaît sur GeekBench

Un téléphone Nokia G22 mystérieux et non annoncé a récemment été repéré dans la base de données GeekBench. Nous n’avons toujours pas beaucoup de détails sur le téléphone, mais ce qui est disponible ne semble pas être une mise à niveau majeure par rapport au Nokia G21 existant.







Résultat Nokia G22 GeekBench

GeekBench signale des scores simples et multicœurs assez faibles à partir d’un chipset Unisoc sans nom. Une unité à 8 cœurs, cadencée à 1,61 GHz, notre pari serait qu’il s’agit en fait exactement du même Unisoc T606 que celui trouvé dans le Nokia G21.

Bien que le chipset puisse être reporté, au moins GeekBench rapporte que le G22 bascule 4 Go de RAM, ce qui suggère, espérons-le, que la version de base de 3 Go de RAM du G21 n’est plus une chose. Enfin, le résultat de référence mentionne Android 12. Cela signifie que les acheteurs du G22 peuvent probablement s’attendre à une mise à niveau vers Android 13 et au-delà à l’avenir, alors que le G21 pourrait éventuellement se retrouver avec Android 13 depuis son lancement avec Android 11, et HMD propose actuellement deux ans de mises à jour logicielles.

