Nokia G20 arrive en Inde, les précommandes commencent à partir du 7 juillet

Nokia G20 est un smartphone d’entrée de gamme avec un chipset Helio G35 et quatre caméras, et il arrivera en Inde plus tard cette semaine. À partir du 7 juillet, Amazon ouvrira les précommandes pour le téléphone qui est également livré avec une grosse batterie et quatre appareils photo à l’arrière.

Le Nokia G20 est doté d’une batterie de 5 050 mAh, la plus grosse jamais conçue dans un smartphone lancé sous la marque finlandaise. Les autres arguments de vente sont l’appareil photo principal de 48 MP, accompagné d’un tireur ultra-large de 5 MP, d’un macro de 2 MP et de capteurs de profondeur de 2 MP. L’écran est un LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP.

Il existe deux options de mémoire, et l’Inde obtiendra la plus spacieuse – 4 Go de RAM + 128 Go de stockage, et il y a aussi un emplacement microSD dédié. Le Nokia G20 sera proposé dans les couleurs Nuit et Glacier (lire Noir ou Blanc) au prix de 12 999 INR, soit environ 175 $/150 €.

La source