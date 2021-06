Nokia G20 arrive aux États-Unis pour 199 $

Le Nokia G20 annoncé en avril a fait ses débuts aux États-Unis. Il est au prix de 199 $ et est disponible dans une configuration de mémoire unique de 4 Go/128 Go avec deux options de couleur – Nuit et Glacier. Vous pouvez en acheter un à partir du 1er juillet via le site officiel.

Le Nokia G20 est alimenté par le SoC Helio G35, arbore un écran HD+ de 6,52 pouces et fonctionne sous Android 11. Le smartphone obtiendra également Android 12 et 13 puisque Nokia a promis deux ans de mises à niveau majeures du système d’exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité.

Le département de caméras du G20 se compose d’un total de cinq caméras – une unité selfie 8MP à l’intérieur de l’encoche, avec la caméra principale 48MP à l’arrière rejointe par des unités ultralarges 5MP, macro 2MP et de profondeur 2MP.

Le smartphone économique dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique, et alimentant l’ensemble du package est une batterie de 5 050 mAh qui est alimentée via un port USB-C jusqu’à 10 W.