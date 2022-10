Nokia fournira à Jio en Inde des équipements de réseau 5G dans le cadre d’un accord pluriannuel

Nokia a signé un autre gros contrat 5G en Inde – l’opérateur Reliance Jio a signé un accord pluriannuel pour la fourniture d’équipements de réseau d’accès radio (RAN) 5G pour ce qui deviendra l’un des plus grands réseaux 5G au monde.

La société finlandaise fournira des équipements de son portefeuille AirScale, notamment des stations de base, des antennes 5G Massive MIMO haute capacité et des têtes radio à distance (RRH) ainsi que des logiciels de réseau auto-organisés.

Jio prévoit de lancer un réseau autonome 5G, qui interfonctionnera avec son réseau 4G. Le transporteur est massif avec plus de 420 millions de clients – les abonnés qui passent à la 5G devraient voir des vitesses jusqu’à 10 fois supérieures à celles qu’ils obtiennent sur la 4G.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, Nokia a conclu des accords pour fournir des équipements aux trois plus grands opérateurs indiens (un accord avec Vodafone Idea a été annoncé en mai, avec Airtel en août).

Akash Ambani, président de Reliance Jio, a commenté : « Nous sommes ravis de travailler avec Nokia pour notre déploiement 5G SA en Inde. Jio s’engage à investir en permanence dans les dernières technologies de réseau pour améliorer l’expérience de tous ses clients. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Nokia fournira l’un des réseaux 5G les plus avancés au monde. »

Pekka Lundmark, PDG de Nokia a déclaré : “Il s’agit d’une victoire significative pour Nokia sur un marché important et d’un nouveau client avec l’une des plus grandes empreintes RAN au monde. Ce projet ambitieux présentera à des millions de personnes à travers l’Inde des services 5G haut de gamme, rendus possibles par notre portefeuille AirScale, leader du secteur. Nous sommes fiers que Reliance Jio ait placé sa confiance dans notre technologie et nous attendons avec impatience un partenariat long et productif avec eux.

