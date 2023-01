Nokia et Samsung prolongent l’accord de licence croisée sur les brevets

Nokia et Samsung ont conclu un nouvel accord sur la technologie de brevet 5G qui verra le géant coréen de la technologie utiliser les “inventions fondamentales de Nokia dans la 5G et d’autres technologies”. Les deux sociétés avaient précédemment signé un accord similaire, qui a expiré fin 2022.

Samsung est un leader dans l’industrie des smartphones, et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord à l’amiable avec eux. L’accord donne aux deux sociétés la liberté d’innover et reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, ses investissements de plusieurs décennies en R&D et ses contributions aux normes cellulaires et à d’autres technologies. – Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies