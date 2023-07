Nokia et Apple signent un accord de licence de brevet à long terme

Nokia a annoncé qu’Apple avait signé un accord de licence de brevet à long terme qui remplacera l’accord qui doit expirer fin 2023 et qui couvre les inventions de Nokia dans la 5G et d’autres technologies utilisées par Apple.

Bien que les termes de l’accord restent confidentiels entre les parties, Nokia a déclaré qu’il recevrait des paiements d’Apple pour une période de plusieurs années, permettant au fabricant d’iPhone d’utiliser une partie du portefeuille de brevets et des technologies cellulaires de Nokia.

Nokia vante le fait de détenir un portefeuille de brevets à la pointe de l’industrie qui s’appuie sur plus de 140 milliards d’euros investis en R&D depuis 2000 et est composé d’environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 5 500 familles de brevets déclarées essentielles à la 5G.

Les entreprises peuvent licencier et utiliser ces technologies de Nokia sans avoir besoin de faire leurs propres investissements substantiels dans les technologies.