Nokia et Apple signent un accord de licence croisée de brevet à long terme couvrant la 5G et d’autres technologies

Nokia a annoncé avoir signé un nouvel accord de licence croisée à long terme avec Apple pour remplacer l’accord de licence actuel signé en mai 2017, qui doit expirer vers la fin de 2023.

Le nouvel accord de licence de brevet couvre les inventions de Nokia dans la 5G et d’autres technologies. Les termes de cet accord entre les deux sociétés restent confidentiels, mais Nokia a déclaré qu’il recevrait des paiements d’Apple pour une période de plusieurs années et prévoit de reconnaître les revenus liés à ce nouvel accord à partir de janvier 2024.

La société finlandaise a également déclaré que le nouvel accord avec Apple est conforme à ses perspectives à long terme dans son rapport financier publié le 20 avril 2023.

Commentant cet accord, Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu à l’amiable un accord de licence de brevet à long terme avec Apple. L’accord reflète la force du portefeuille de brevets de Nokia, des investissements de plusieurs décennies en R&D et des contributions aux normes cellulaires et à d’autres technologies.

Le portefeuille de brevets de Nokia s’appuie sur plus de 140 milliards d’euros investis en R&D depuis 2000 et se compose d’environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 5 500 familles de brevets essentiels à la 5G.

