Nokia dépensera 340 millions de dollars pour moderniser son siège social canadien à Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford écoutent Pekka Lundmark, président et chef de la direction de Nokia, répondre à une question à la suite d’une annonce à Ottawa lundi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Nokia Canada et les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ont annoncé leur intention de transformer le siège social canadien de l’entreprise à Ottawa ouest en un centre de recherche et de développement.

Nokia a déclaré qu’il contribuait 340 millions de dollars au projet qui transformera son campus de 26 acres du parc d’affaires de Kanata North en un centre à usage mixte d’entreprise, résidentiel et commercial construit à l’aide de technologies durables.

Il prévoit de commencer la construction du site en 2023 et prévoit d’ouvrir la nouvelle installation en 2026. Le projet devrait créer plus de 340 nouveaux emplois.

Les trois paliers de gouvernement versent 72 millions de dollars en financement : 40 millions de dollars du gouvernement fédéral, 30 millions de dollars du provincial et 2 millions de dollars de la Ville.

Un affichage des plans de Nokia pour son hub élargi partagé lundi. (Laura Glowacki/CBC)

Nokia a déclaré que le hub technologique étendrait considérablement sa capacité en matière de 5G, de cybersécurité, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

“L’annonce d’aujourd’hui renforce l’engagement de Nokia envers le marché canadien, où nous avons investi 1,4 milliard de dollars en recherche et développement au cours des cinq dernières années”, a déclaré le président de Nokia Canada, Jeffrey Maddox, dans un communiqué.

Le gouvernement fédéral a déclaré que cette annonce est une étape vers le renforcement du réseau sans fil du Canada et contribuera à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités dans les domaines de l’énergie propre, des villes intelligentes, de l’agriculture de précision, des véhicules autonomes et de la télémédecine avancée.