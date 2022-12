Nokia confirme qu’Android 13 arrive sur cinq autres téléphones

Nokia a récemment révélé qu’il avait terminé la migration vers Android 12 et que si un smartphone n’a pas reçu le système d’exploitation, il ne le recevra pas à l’avenir. L’annonce a été suivie d’une confirmation des appareils en première ligne pour Android 13.

La liste comprend cinq appareils – Nokia X10 et Nokia X20, Nokia XR20, Nokia G50 et Nokia G11 Plus, tous du côté le moins cher de la gamme de prix.















Nokia X20 • Nokia X10 • Nokia XR20 • Nokia G50 • Nokia G11 Plus

Le trio de nouveaux smartphones, C31, G60 5G et X30 5G, annoncé en septembre à l’IFA 2022 à Berlin, ne figure pas sur la liste, mais c’est parce que les deux derniers ne sont pas encore disponibles en Chine. La société a déjà confirmé ses plans de mise à jour et Android 13 arrive définitivement.

Les cinq autres téléphones Nokia confirmés aujourd’hui répondent aux exigences recommandées par Android Enterprise, qui sont axées sur les entreprises, telles que le déploiement en masse avec inscription sans contact, les mises à jour de sécurité Android rapides (dans les 90 jours suivant la sortie de Google), la disponibilité physique d’un nombre suffisant d’unités, et “une expérience d’application cohérente”.

Passant par (en chinois)