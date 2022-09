Nokia C31 dévoilé avec un grand écran de 6,7 '', une tablette T21 avec un support de stylet le rejoint

HMD Global a dévoilé les nouveaux téléphones X30 et G60 aujourd’hui, mais en tant que combinés 5G avec un long soutien, ils sont plus chers. Pour les acheteurs soucieux du budget, il y a le nouveau Nokia C31, plus une nouvelle tablette. L’entreprise lance également de nouveaux bourgeons TWS et un haut-parleur Bluetooth.

Nokia C31

Le Nokia C31 est assez grand avec un écran de 6,75 pouces – pas aussi grand que le C30, mais toujours un téléphone important à 169,2 x 78 x 8,6 mm et 200 g de poids. L’affichage est un LCD HD + qui est couvert par du verre durci (pas de nom de marque, cependant).

Le C31 est alimenté par l’UNISOC 9863A1, une puce de 28 nm avec huit cœurs Cortex-A55 (1,6 GHz) et un GPU GE8322 PowerVR. Il gère Android 12 à sang (au lieu de GO Edition) avec une promesse de 2 ans de correctifs de sécurité trimestriels (rien sur les mises à jour, cependant). Il y a trois configurations de mémoire: 3/32 Go, 4/64 Go et 4/128 Go. Le stockage est extensible avec des cartes microSD jusqu’à 256 Go (emplacement dédié).













Nokia C31

Le téléphone a une configuration de caméra assez basique – une macro principale 13MP, une macro 2MP et une profondeur 2MP, plus une caméra selfie 5MP crantée à l’avant. Le téléphone est livré avec l’application de caméra développée par Google d’Android Go plus l’application GoPro Quick pour une modification photo et vidéo rapide et facile. La caméra frontale prend en charge le déverrouillage du visage même si vous portez un masque ou si vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Ce grand téléphone contient une batterie assez grande de 5 050 mAh qui ne prend malheureusement que la charge de base de 10 W et pire, il utilise des microESB pour le faire. Le téléphone est classé IP52 pour la résistance contre la poussière et l’eau dégoulinant.













Nokia C31 dans le charbon de bois, le cyan et la menthe

Le C31 est un téléphone 4G (LTE Cat. 4) avec une double fente nanosim (plus une place supplémentaire pour un microSD). Il y a une prise casque de 3,5 mm et un récepteur radio FM. Aussi, Wi-Fi B / G / N et Bluetooth 4.2.

Le Nokia C31 commence à 240 € (240 $ / 19 000 ₹) pour le modèle de base 3/32 Go et se lance dans le monde aujourd’hui. Vous pouvez choisir entre le charbon de bois, le cyan et la menthe.

Nokia T21

Le Nokia T21 est un rafraîchissement léger sur le T20. Il a un écran LCD de 10,4 ”avec une résolution de 2 000 x 1 200 px (15: 9). Il prend en charge un stylet actif (Wacom WGP et Wacom Active ES 2.0), en plus il peut être utilisé comme écran secondaire pour un PC Windows.

La tablette exécute Android 12 sur un chipset UNISOC T612 (12 nm, 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55, Mali-G52) avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage, qui peut être élargi avec une carte microSD jusqu’à 512 Go. HMD promet 2 mises à jour du système d’exploitation pour la tablette et trois ans de correctifs de sécurité mensuels.

La tablette peut être utilisée en déplacement grâce à la connectivité 4G en option, qui prend également en charge les appels vocaux et les SMS. Chose intéressante, cette tablette a une fente hybride afin que vous puissiez avoir deux nanosims (ou SIM + MicroSD).

Vous pouvez également l’utiliser pour diffuser des vidéos (il a une certification Netflix HD) ou faire des appels vidéo grâce à l’appareil photo frontal 8MP (il y a un autre module 8MP à l’arrière). Et vous ne devriez pas trop vous inquiéter de l’endommager, le corps en aluminium est assez difficile (et il y a une couverture en plastique recyclée à 50% sur les antennes pour une meilleure réception), la tablette elle-même est notée IP52.













Nokia T21

Le T21 fonctionne sur une batterie de 8 200 mAh (évalué pour 800 cycles) et il charge jusqu’à 18 W sur USB-C 2.0 (PD 3.0). Il y a aussi une prise casque 3,5 mm (et des haut-parleurs stéréo). Selon le marché, vous pouvez obtenir un chargeur de base de 10W et un cas de protection dans le forfait de vente au détail.

La tablette Nokia T21 est lancée aujourd’hui à 130 € (130 $ / 10 500 ₹) pour une unité Wi-Fi avec 4/64 Go de mémoire et encore une fois, il y a également une version avec 4G LTE.

Buds TWS et haut-parleur sans fil

Alors que les C31 et T31 ont des prises de 3,5 mm, les Nokia X30 et C60 ne le font pas. Vous voudrez peut-être saisir les écouteurs Nokia Clarity 2 Pro, un casque TWS avec une annulation de bruit actif hybride (ANC), Bluetooth 5.2 avec connectivité multipoint et paire rapide.

















Nokia Clarity Earbuds 2 Pro Tws Buds

Les bourgeons ont des pilotes de néodyme de 13 mm et ont une protection contre l’eau IPX4. Seuls, ils peuvent durer jusqu’à 7 heures de temps de jeu (9 heures sans ANC), l’affaire porte le total jusqu’à 28 heures (36h sans ANC). Les bourgeons ont besoin de moins de 2 heures pour recharger complètement leur batterie de 60 mAh, la batterie de 500mAh de l’écoulement de charge prend environ 2 heures (sur USB-C). Soit dit en passant, le cas est composé de matériaux recyclés à 100% post-consommation, l’emballage est également fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Le Nokia Portable Wireless Enceinte 2 utilise Bluetooth 5.1 et vous pouvez vous connecter deux à la fois pour la lecture stéréo. C’est un petit haut-parleur robuste avec une note IPX7 et il est également respectueux de l’environnement – le boîtier est fabriqué à 100% de déchets post-consommation, le maillage est en aluminium 100% recyclé.













Nokia Portable Wireless orateur 2

Le haut-parleur a un seul pilote 5W (45 mm) et une batterie de 1 200 mAh, assez pour 22 heures de lecture continue. La recharge est effectuée sur USB-C. Le haut-parleur mesure 90 x 90 x 74 mm et pèse 225 g.

Le Nokia Clarity Earbuds 2 Pro et le haut-parleur sans fil portable 2 seront lancés sur certains marchés plus tard ce mois-ci. Vous pourrez récupérer les bourgeons pour 100 € (100 $ / 8 000 ₹), l’orateur sera de 55 € (55 $ / 4 400 ₹).