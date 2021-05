Nokia C20 Plus et C30 pourraient avoir des batteries de 5000 mAh et 6000 mAh, respectivement

Les Nokia G10 et G20 ont des batteries de 5050 mAh, la plus grande capacité de tous les téléphones Nokia à ce jour. Cependant, un nouveau modèle peut les surpasser et il appartient à la série de base Android Go Edition.

Le Nokia C30 aura une batterie de 6000 mAh, selon une fuite sur Baidu, qui a posté un schéma du téléphone. Cela correspond à la capacité de la batterie du Nokia X50, bien que les deux soient aux extrémités opposées du spectre – le X50 serait un produit phare avec un appareil photo principal de 108 MP et des optiques Zeiss.

Le C30 aura une double caméra par son apparence, et un lecteur d’empreintes digitales aussi. Les deux sont agréables à trouver dans la famille C, qui cible le segment inférieur à 100 €.

Dessins Nokia C20 Plus et Nokia C30 montrant respectivement des batteries de 5 000 mAh et 6 000 mAh

Un autre modèle à venir est le Nokia C20 Plus, qui aura une batterie de 5000 mAh. C’est un peu plus que ce que le Nokia C20 a dans son réservoir, 3000 mAh. Et celui-ci reçoit également une double caméra (par rapport à une seule caméra 5MP sur le C20), bien qu’il manquera le lecteur FP.

Compte tenu de son nom, le C20 Plus devrait être plus grand que le modèle vanille (6,52 ”), même si on ne sait pas de combien. Et le Nokia C30 semble encore plus grand que cela. On ne sait pas quand les nouveaux téléphones C seront annoncés (ou le X50 d’ailleurs).

