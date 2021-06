Nokia C20 Plus arrive le 11 juin

HMD Global a dévoilé le Nokia C20 en avril et a annoncé aujourd’hui qu’il présentera le C20 Plus le 11 juin.

La société a également partagé une affiche sur Weibo révélant le design du C20 Plus – le téléphone a un dos texturé abritant deux caméras à l’intérieur d’un îlot circulaire. Il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales ici, et le téléphone n’en aura probablement pas non plus sous l’écran, vous devrez donc vous fier au mot de passe/modèle/PIN pour déverrouiller le C20 Plus.

En y regardant de plus près, vous pouvez voir que le côté supérieur du C20 Plus est doté d’une prise casque 3,5 mm, le cadre du côté gauche se logeant dans la fente pour carte SIM. La touche d’alimentation et la bascule du volume seront du côté opposé.

L’affiche ne nous montre pas la face avant du Nokia C20 Plus, mais vous pouvez vous attendre à un affichage en forme de goutte d’eau comme la variante non-Plus, qui pourrait avoir une plus grande diagonale. Selon les rumeurs, le smartphone serait également livré avec une batterie de 5 000 mAh, soit 2 000 mAh plus grande que la cellule du C20.

HMD n’a encore divulgué aucune spécification du C20 Plus, mais grâce à Geekbench, nous savons qu’il aura une puce Unisoc SC9863A à la barre avec 3 Go de RAM. Bien qu’il puisse également y avoir d’autres options de RAM.

La base de données de référence a également révélé que le smartphone fonctionnera sous Android 11, qui sera probablement Go Edition puisque le C20 démarre également le même système d’exploitation.

Avec le dévoilement officiel dans plus d’une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que HMD en révèle plus sur le C20 Plus pour créer un battage médiatique autour de lui.

La source (en chinois)