Nokia C20 Plus apparaît sur Geekbench avec le même chipset, plus de RAM

Nous savions que ce ne serait pas une centrale électrique et ce n’est pas le cas – les résultats du Nokia C20 Plus sont apparus sur Geekbench, affichant une performance modeste. C’est ce à quoi vous pouvez vous attendre d’un téléphone Android 11 Go Edition.

Le benchmark ne répertorie pas le chipset exact, mais simplement qu’il est fabriqué par Unisoc. Cependant, le processeur octa-core avec quatre cœurs 1,6 GHz et quatre cœurs 1,2 GHz et ces résultats suggèrent tous qu’il s’agit exactement de la même puce que celle du Nokia C20 classique (un Unisoc SC9863A, en particulier).





Résultats Geekbench: Nokia C20 Plus • Nokia C20

Fait intéressant, le modèle Plus dispose de 3 Go de RAM tandis que son frère vanille atteint 2 Go. C’est dans le haut de gamme de ce que les modèles Go Edition ont (certains ont aussi peu que 1 Go, certains ont 4 Go), donc même si le chipset est le même, le modèle Plus devrait mieux gérer le multitâche.





Dessins Nokia C20 Plus et Nokia C30 montrant respectivement des batteries de 5 000 mAh et 6 000 mAh

D’après une fuite précédente, nous savons que le Nokia C20 Plus aura une double caméra (au lieu d’un seul) et une batterie de 5000 mAh (au lieu de 3000 mAh). Il devrait également y avoir un modèle C30, avec 6000 mAh et un lecteur d’empreintes digitales. Celui-ci n’est pas encore apparu sur Geekbench. Il n’y a pas encore de date de lancement pour ces nouveaux modèles, réels ou supposés.

