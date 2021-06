Nokia C20 Plus annoncé avec Android Go, un écran de 6,5″ et une batterie de 4 950 mAh

HMD Global a présenté le Nokia C20 en avril, et aujourd’hui, la société le poursuit avec la variante Plus.

Comme le vanille C20, le Nokia C20 Plus fonctionne sous Android 11 (Go Edition) et dispose d’un SoC Unisoc SC9863A à la barre. Il est livré avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et vous disposez également d’un emplacement pour carte microSD, permettant une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Le Nokia C20 Plus est livré dans une coque en polycarbonate monobloc avec un design ondulé 3D, ce qui, selon la société, le rend solide et robuste.

Le smartphone contient un écran LCD HD + de 6,5 pouces doté d’une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP. À l’arrière, vous obtenez un îlot de caméra circulaire contenant les unités de profondeur principale 8MP et 2MP.

Le Nokia C20 Plus n’a pas de lecteur d’empreintes digitales, mais il prend en charge Face Unlock pour le déverrouillage biométrique. Il est également livré avec une prise casque 3,5 mm et une batterie de 4 950 mAh qui, malheureusement, est alimentée par un port microUSB jusqu’à 10 W.

Le Nokia C20 Plus a deux options de couleur – noir et bleu. Il est au prix de 699 CNY (110 $/90 €) et sera mis en vente en Chine à partir du 16 juin.







