Nokia C110 et C300 annoncés avec des spécifications d’entrée de gamme et des prix budgétaires

HMD Global a annoncé une paire de nouveaux smartphones d’entrée de gamme pour le marché américain. Le Nokia C110 apporte un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution HD+ et un chipset MediaTek Helio P22. Le Nokia C300 dispose d’un écran LCD de 6,52 pouces avec la même résolution et d’un SoC Snapdragon 662.

Le Nokia C110 dispose d’un seul appareil photo 13MP à l’arrière et d’un flash LED tandis que le C300 ajoute un capteur de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP. Le C300 dispose également d’un jeu de tir frontal de 8MP tandis que le C110 dispose d’un module de 5MP. Les deux nouveaux appareils sont proposés avec 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage extensibles via le slot microSD.









Nokia C110 et C300

Android 12 couvre ici le front logiciel tandis que les batteries sont de 3 000 mAh (charge de 5 W) sur le C110 et de 4 000 mAh (charge de 10 W) sur le C300. Les deux téléphones sont dotés de cadres et de dos en polycarbonate, d’un indice de protection IP52 et de prises casque.

Nokia C110 est disponible en gris et commence à 99 $ aux États-Unis. Le Nokia C300 est offert en bleu et coûte 139 $. Les deux téléphones seront disponibles plus tard ce mois-ci auprès d’opérateurs tels que Consumer Cellular et Tracfone, ainsi que de détaillants partenaires Walmart, Target, Best Buy et Amazon.

Nokia C110 • Nokia C300