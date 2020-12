Aujourd’hui, HMD Global a annoncé que la gamme la moins chère de la série C de Nokia avait un nouveau membre, le C1 Plus. La C1 est sortie l’année dernière, tandis que la C2 est devenue officielle en mars. Comme son nom l’indique, le C1 Plus est une version légèrement améliorée du C1, car il a la même taille d’écran que ce téléphone à 5,45 « , et est donc toujours plus petit que le C2 avec son écran de 5,7 ».

Le C1 Plus fonctionne sous Android 10 (édition Go) et prend en charge la 4G. Il sera disponible avant la fin de l’année pour seulement 69 €. HMD Global affirme qu’il s’agit du smartphone Nokia 4G le moins cher jamais créé.

La résolution de l’écran est HD +, 720×1440 pour être précis. Il y a une caméra arrière de 5 MP avec flash, et un snapper selfie de 5 MP aussi. Le téléphone est alimenté par un processeur quad-core 1,4 GHz sans nom, associé à 1 Go de RAM et 16 Go de stockage extensible.

Le Nokia C1 Plus dispose d’une batterie de 2500 mAh (et est livré avec un chargeur microUSB 5W), une prise casque 3,5 mm, une version double SIM (bien qu’une seule SIM soit proposée dans certaines régions), et elle sera disponible en bleu Et rouge. Ses dimensions sont de 149,1 x 71,2 x 8,75 mm et il pèse 146 g.

La source