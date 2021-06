Nokia C01 Plus annoncé silencieusement avec Android 11 Go Edition

Nokia vient de dévoiler son dernier smartphone qui est l’ultra-abordable C01 Plus (à ne pas confondre avec le Nokia C1 Plus qui se ressemble exactement). Le combiné est livré avec Android 11 Go Edition et il est livré avec d’excellentes caractéristiques telles que des capacités double SIM et un processeur octa-core.

La face avant du téléphone est occupée par un écran de 5,45 pouces avec une résolution HD+ et un rapport 18:9. Cela signifie qu’il y a des lunettes en haut et en bas, la partie supérieure ayant de la place pour un selfie snapper 5MP, un flash LED et un écouteur; le bas a simplement le logo Nokia. L’appareil photo à l’arrière a un autre capteur 5MP et est également accompagné d’un flash.











Nokia C01 Plus

À l’intérieur, le Nokia C01 Plus possède un chipset Unisoc SC9863A et 1 Go de RAM. Le stockage interne est de 16 Go, mais il existe un emplacement pour carte microSD pouvant contenir jusqu’à 128 Go de plus. Ce combiné n’a pas de scanner d’empreintes digitales, mais le système d’exploitation prend en charge la reconnaissance faciale, il dispose donc d’une sorte de protection biométrique.

Le téléphone est en pré-commande sur la boutique en ligne Nokia Russie en deux couleurs – violet et bleu. Le prix est de 6 490 RUB, ce qui équivaut à 90 $ ou 75 €.

La source (en russe)