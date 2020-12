HMD devrait lancer quelques nouveaux smartphones, y compris le produit phare Nokia 9.3 et le midranger abordable Nokia 5.4, mais apparemment, un autre appareil sera d’abord sous les feux de la rampe – un téléphone avec Android Go sortira en Chine.

L’annonce aura lieu le 15 décembre, a révélé le compte Nokia sur Weibo.

Bien que nous ne sachions pas à quoi nous attendre de Nokia, nous savons que ce sera le premier téléphone de la société avec la version légère du système d’exploitation en Chine – jusqu’à présent, les téléphones les moins chers disponibles étaient le Nokia 3.1 Plus et le Nokia C3, tous deux fonctionnant avec la version standard. Android 10.

Et c’est là que cela devient intéressant – généralement Android Go est empilé avec des applications légères comme Gmail Go, Maps Go, Google Assistant Go, cependant, aucune de celles-ci ne fonctionnerait en Chine. HMD doit avoir trouvé des alternatives pour faire fonctionner un téléphone Android Go sur ce marché particulier.

