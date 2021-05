Nokia annonce 2720 V Flip pour Verizon avec LTE et Google Assistant

HMD Global annonce l’arrivée du téléphone multifonction Nokia 2720 V Flip. Après avoir été lancé il y a moins de deux ans sur certains marchés internationaux, le téléphone arrive aux États-Unis sous la forme d’une variante de marque Verizon commercialisée auprès de ses clients plus âgés. Le 2720 V Flip prendra en charge le réseau LTE de Verizon, les appels HD et le téléphone fonctionnera sous Kai OS.

Kai OS permet au 2720 V Flip de bénéficier de fonctionnalités de téléphone intelligent telles que Google Assistant, Google Maps, la messagerie et les applications sociales qui peuvent être téléchargées à partir du catalogue d’applications de Kai.

La version internationale du Nokia 2720 Flip dispose d’une batterie de 1500 mAh, de 4 Go de stockage, de 512 Mo de RAM et est alimentée par le chipset Snapdragon 205.

Le téléphone multifonction possède de grandes touches alphanumériques, des touches de menu / d’appel et un pavé directionnel. L’écran extérieur du téléphone dispose d’un écran de 1,3 pouces pour l’identification de l’appelant et les notifications. L’écran interne est un écran plus grand de 2,8 pouces. Il dispose d’un seul appareil photo principal 2MP avec flash LED. Le 2720 V Flip coûtera 79 $ lorsqu’il sera disponible chez Verizon le 20 mai.