Même si les téléphones Nokia fonctionnent sur Android vanilla, le Nokia 8.3 5G est le premier téléphone de la société à recevoir le dernier système d’exploitation Android 11 de Google. C’est presque six mois après la sortie dudit système d’exploitation.





Capture d’écran du journal des modifications

Nokia a annoncé le déploiement dans un tweet et les utilisateurs disent que la mise à jour OTA a déjà commencé. Le téléchargement pèse 1,89 Go et le journal des modifications est bref mais passe par l’une des fonctionnalités clés d’Android 11 telles que le regroupement de notifications, les bulles de discussion, la gestion des autorisations uniques, etc.

La mise à jour remonte également le correctif de sécurité à janvier 2021. Si vous n’avez toujours pas reçu votre mise à jour, ne vous inquiétez pas car il peut s’agir d’un déploiement par étapes, vous devrez peut-être attendre quelques jours.

