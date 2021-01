Quatre smartphones Nokia recevraient le correctif de sécurité Android de janvier 2021, notamment le Nokia 7.1, le Nokia 6.1 Plus, le Nokia 3.2 et le Nokia 3.1. Sur les quatre smartphones, le Nokia 6.1 Plus serait d’abord déployé en Inde et la nouvelle mise à jour n’apporte rien d’autre que le dernier correctif de sécurité des quatre smartphones Nokia. Ceux qui possèdent l’un de ces appareils peuvent rechercher manuellement la mise à jour de sécurité de janvier 2021 en accédant aux paramètres de leur smartphone Nokia.

Selon un rapport publié par Nokiamob, un site Web qui suit les développements de Nokia, la mise à jour de Nokia 6.1 Plus n’est actuellement déployée qu’en Inde et devrait bientôt s’étendre à d’autres régions. La mise à jour du correctif de sécurité de janvier pour le Nokia 6.1 Plus a une taille d’environ 21 Mo, tandis que la mise à jour pour la mise à jour Nokia 7.1 est d’environ 21,06 Mo. La mise à jour Nokia 3.1 a une taille d’environ 60,15 Mo et la mise à jour Nokia 3.2 est de 16,30 Mo. Les régions exactes pour lesquelles ces mises à jour ont été déployées n’ont pas été détaillées dans le rapport Nokiamob, mais cela suggère qu’il pourrait s’agir d’un déploiement mondial.

Les captures d’écran des mises à jour montrent qu’aucune mise à jour logicielle n’est prévue sur les nouveaux smartphones Nokia et que le correctif de sécurité est le seul à être déployé sur les quatre smartphones Nokia.

Nokia devrait lancer trois smartphones au premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2021. Les trois smartphones que le fabricant finlandais de smartphones dévoilerait sont le Nokia 1.4, le Nokia 6.3 et le Nokia 7.3.