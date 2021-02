HMD Global a introduit le Nokia 6300 4G renaissant sur le marché américain et il commence à 70 $. Le candybar alimenté par KaiOS a été dévoilé en novembre et est disponible dans les couleurs Charcoal, Cyan Green et White.

Fans des États-Unis: Nokia 6300 4G, le téléphone fonctionnel le plus intelligent que vous rencontrerez, maintenant disponible aux États-Unis! Il a Whatsapp, Facebook, vous pouvez diffuser YouTube et rester au top avec Google Assistant. Tout cela sur la connectivité 4G. Se dépêcher! ils se vendent comme des petits pains chauds🥞https: //t.co/4SzCZWMyUS pic.twitter.com/RvQjD9ilJs – Juho Sarvikas (@sarvikas) 11 février 2021

Vous obtenez un écran LCD de 2,4 pouces de taille décente (pour le facteur de forme) avec une résolution de 320 x 240 pixels. Le corps est en plastique et il y a une seule caméra VGA à l’arrière. Le Snapdragon 210 se trouve sous le capot aux côtés d’un stockage interne de 4 Go qui est encore extensible via le slot microSD. KaiOS apporte de nombreuses applications utiles du monde des smartphones comme WhatsApp, YouTube, Google Maps et Google Assistant.

La batterie est évaluée à 1500 mAh et Nokia affirme que le téléphone peut durer jusqu’à 25 jours en veille avec la 4G activée. La cellule est amovible et se recharge via microUSB. Les autres extras incluent une prise casque 3,5 mm, un récepteur radio FM et une fonctionnalité de point d’accès Wi-Fi.

