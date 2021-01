Le Nokia 6.3 dont nous entendons parler depuis mai dernier devrait être dévoilé d’ici la fin de 2020. Mais cela ne s’est pas produit, et en attendant un mot officiel de HMD à ce sujet, rend ce que l’on appellera le Nokia 6.3 ou 6.4 ont été partagés par OnLeaks, qui dit que le smartphone deviendra officiel avant avril.

Le Nokia 6.3 / 6.4 ressemble au Nokia 6.2 et contient un écran à encoche en forme de goutte d’eau qui mesure 6,45 « en diagonale. Le smartphone partage l’îlot de caméra circulaire avec le 6.2, mais il abrite désormais quatre caméras et le flash LED a module.

La source n’a pas détaillé les caméras, mais les fuites précédentes affirment que le Nokia 6.3 comportera un jeu de tir selfie 16MP, et le système de caméra à l’arrière comprendra des unités de capteur de profondeur principal 24MP, 12MP ultrawide, 2MP macro et 2MP.

Le scanner d’empreintes digitales qui était présent à l’arrière sous les caméras sur le 6.2 est maintenant intégré dans le bouton d’alimentation situé sur le côté droit du cadre du téléphone sous les touches de volume.

Sur le côté gauche du 6.3 / 6.4 se trouve la fente pour carte SIM et un bouton dédié Google Assistant, et en bas se trouve le port USB-C flanqué du microphone et du haut-parleur. La prise casque 3,5 mm est située en haut.







Nokia 6.3 / 6.4

Selon les rumeurs, le Nokia 6.3 serait livré avec un Snapdragon 67x ou un Snapdragon 730 SoC, et le modèle de base avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage aurait un prix de détail mondial moyen de 249 €. Bien que ces informations datent de plus de six mois et que les plans peuvent avoir changé.

